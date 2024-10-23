Alışveriş merkezinde şoke eden görüntüler! Annesinin kucağındaki bebeğe bir anda saldırdı: "Görüntülerden dehşete düştük"

Avustralya'nın Perth bölgesinde polisler bir alışveriş merkezinde bir bebeğe yönelik saldırı ihbarı üzerine harekete geçti. Kadının, bebeğini tutan anneye yaklaştığı, ardından bebeğe saldırdığı ve alışveriş merkezinden ayrıldığı iddia edildi. Polis kadının ağırlaştırılmış saldırı ve bedensel zarara yol açma suçlamasıyla itham edildiğini belirtti.

Polis, olayla bağlantılı olarak Pamila-Raye Jetta'yı aradıklarını söyledikten sonra kadın tutuklandı. WAP tarafından tutuklama hakkında daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.

"GÖRÜNTÜLERDEN DEHŞETE DÜŞTÜK"

Perth Sulh Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen yargılama sırasında Başbakan Roger Cook, saldırı görüntülerinden dehşete düştüğünü söyleyerek, " Savunmasız çocuğuyla birlikte kendi işine bakan bir annenin saldırıya maruz kalması şoke edici. Anne için inanılmaz derecede travmatik olmalı. Görüntülerden dehşete düştük" dedi.