Alman Yeşiller ve Sol Parti’nin Türkiye’ye silah ambargosu teklifi reddedildi

Alman Yeşiller Partisi ve Sol Parti'nin hazırladığı ve "Türkiye'ye silah yok" başlıklı teklif, Federal hükümeti oluşturan Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) yanı sıra Hür Demokrat Parti’nin (FDP) oylarıyla reddedildi. Yeşiller ve Sol Parti, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yaşanan Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs gerilimlerini gerekçe göstererek "Türkiye’ye silah yok" teklifinin kabul edilmediği kaydedildi.

Öte yandan Yeşiller Partisi tarafından hazırlanan bir diğer teklif olan "Türkiye’ye denizaltı satışı izinlerini iptal edin" başlıklı önerge de CDU/CSU, SPD ve FDP’nin oylarıyla reddedildi. Sol Parti Yeşillerin önergesine destek verirken Almanya için Alternatif Partisi (AfD) milletvekilleri yine çekimser oy kullandı.

(İHA)

