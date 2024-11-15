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  4. Almanya Başbakanı Scholz ile Putin arasında 2 yılın ardından ilk görüşme! Zelenskiy'den açıklama: "Pandora'nın kutusudur"

Almanya Başbakanı Scholz ile Putin arasında 2 yılın ardından ilk görüşme! Zelenskiy'den açıklama: "Pandora'nın kutusudur"

15.11.2024 22:49
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve  Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 2 yılın ardından ilk görüşme gerçekleşti. Scholz, görüşmede, Putin'e güçlerini Ukrayna'dan çekmesi ve Kiev ile “adil ve kalıcı bir barışın” yolunu açacak görüşmelere başlaması çağrısında bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise "Bana göre Olaf'ın araması bir Pandora'nın kutusudur" dedi.

Almanya Başbakanı Scholz ile Putin arasında 2 yılın ardından ilk görüşme! Zelenskiy'den açıklama: "Pandora'nın kutusudur"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 2 yıl sonra ilk kez görüştü. Alman hükümetinden yapılan açıklamada, “Başbakan Rusya'yı adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak amacıyla Ukrayna ile görüşmelere başlama konusunda istekli olmaya çağırdı. Almanya'nın, Rus saldırganlığına karşı savunmasında Ukrayna'yı gerektiği sürece destekleme konusundaki kesintisiz kararlılığını vurguladı” denildi.

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KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Kremlin'den yapılan açıklamada ise, görüşmenin Berlin'in talebi üzerine gerçekleştirildiği kaydedilirken, “Putin, Scholz'a Ukrayna'daki savaşı sona erdirecek herhangi bir anlaşmanın Rusya'nın güvenlik çıkarlarını dikkate alması ve yeni bölgesel gerçekleri yansıtması gerektiğini söyledi” ifadeleri kullanıldı.

ZELENSKİY: "OLAF'IN ARAMASI BİR PANDORA'NIN KUTUSUDUR"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, gece saatlerinde paylaştığı geleneksel görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Almanya Başbakanı Scholz'un telefon görüşmesine dikkati çeken Zelenskiy, durumdan haberdar olduğunu vurgulayarak, "Şansölye Scholz, bana Putin'i arayacağını söylemişti. Bana göre Olaf'ın araması bir Pandora'nın kutusudur. Şimdi başka konuşmalar, başka çağrılar olabilir." dedi.

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Rusya'nın, Ukrayna'daki savaş nedeniyle dünya ülkelerinden izole olduğunu ifade eden Zelenskiy, Putin'in bu durumu düzeltmek için dünya liderleriyle görüştüğünü kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in amacının, hiçbir sonuç vermeyen müzakereler olduğunu savunan Zelenskiy, önceki yıllarda yürütülen müzakerelerin sonuçsuz kalmasının savaşa yol açtığını belirtti.

"UYARMA İSTİYORUZ, MİNSK-3 OLMAYACAK"

Savaşın adil şekilde sonlandırılması için yapılması gerekenleri iyi bildiklerini vurgulayan Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Artık tüm bu zorlukları biliyorum. Nasıl hareket edeceğimizi biliyoruz. Uyarmak istiyoruz, Minsk-3 olmayacak. Gerçek barışa ihtiyacımız var."

Zelenskiy, Ukrayna için bir "İç Sürdürülebilirlik Planı" hazırlamaya başladıklarını da aktardı.

Kaynak: AA-İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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