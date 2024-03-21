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    4. Almanya'da 8 milyon euroluk vurgun yapıp Türkiye'ye kaçmıştı! 3 yıldır firari olan Yasemin Gündoğan teslim oldu...

    Almanya'da 8 milyon euroluk vurgun yapıp Türkiye'ye kaçmıştı! 3 yıldır firari olan Yasemin Gündoğan teslim oldu...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    21.03.2024 09:46
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    Türk asıllı Alman vatandaşı Yasemin Gündoğan, 21 Mayıs 2021 tarihinde Bremen şehrinde çalıştığı Loomis isimli para taşıma şirketini soyarak dünya basınındaki manşetlerdeki yerini almıştı. 8.2 milyon euroluk vurgun yapan Gündoğan'ın paraları özel jetle Türkiye’ye soktuğu ve Akdeniz’de lüks bir yaşam sürdüğü iddia ediliyordu. 3 yıllık firari hayatının ardından Gündoğan Bremen'deki havalimanında ülkeye giriş yapmak isterken yakalandı.

    Türk asıllı Alman vatandaşı Yasemin Gündoğan 2021 yılında Bremen şehrinde çalıştığı Loomis isimli para taşıma şirketinde büyük bir vurguna imza atmıştı. Almanya'daki bayram tatilini fırsat bilen Gündoğan, nakit paraları kasalara doldurmak yerine 8.2 euroluk banknotları güvenlik poşetlerine koydu ve normalde atıklar için kullanılan bir konteynere attı. Berlin'den kiraladığı bir araçla ortadan kaybolan Gündoğan'ın Türkiye'ye kaçtığı iddia edildi.

    ÖZEL DEDEKTİF BİLE TUTULDU

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    Alman basınında çıkan haberlere göre; Loomis şirketi Gündoğan'ı yakalamak için 3 özel dedektif tuttu ve dedektifler en son Muğla Marmaris’te görüldüğü söylenmişti. Yasemin Gündoğan'ın Bremen Havalimanı'nda yakalandığı ortaya çıktı.

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    Gündoğan'ın suç ortağı Büşra S.'nin de olaydan bir ay sonra yakalandığı ve 2022'de 3 yıl hapis cezası aldığı biliniyor. Gündoğan'ın pişmanlıktan yararlanarak daha az hapis cezası almak için kendisinin teslim olduğu iddia edildi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Almanya vurgun
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