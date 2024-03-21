Almanya'da 8 milyon euroluk vurgun yapıp Türkiye'ye kaçmıştı! 3 yıldır firari olan Yasemin Gündoğan teslim oldu...

Türk asıllı Alman vatandaşı Yasemin Gündoğan 2021 yılında Bremen şehrinde çalıştığı Loomis isimli para taşıma şirketinde büyük bir vurguna imza atmıştı. Almanya'daki bayram tatilini fırsat bilen Gündoğan, nakit paraları kasalara doldurmak yerine 8.2 euroluk banknotları güvenlik poşetlerine koydu ve normalde atıklar için kullanılan bir konteynere attı. Berlin'den kiraladığı bir araçla ortadan kaybolan Gündoğan'ın Türkiye'ye kaçtığı iddia edildi.

ÖZEL DEDEKTİF BİLE TUTULDU

Alman basınında çıkan haberlere göre; Loomis şirketi Gündoğan'ı yakalamak için 3 özel dedektif tuttu ve dedektifler en son Muğla Marmaris’te görüldüğü söylenmişti. Yasemin Gündoğan'ın Bremen Havalimanı'nda yakalandığı ortaya çıktı.

Gündoğan'ın suç ortağı Büşra S.'nin de olaydan bir ay sonra yakalandığı ve 2022'de 3 yıl hapis cezası aldığı biliniyor. Gündoğan'ın pişmanlıktan yararlanarak daha az hapis cezası almak için kendisinin teslim olduğu iddia edildi.







