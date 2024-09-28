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  4. Almanya'da bir inşaata denk gelen Türk'ün paylaşımı gündem yarattı! "Üstelik deprem riski bile yok"

Almanya'da bir inşaata denk gelen Türk'ün paylaşımı gündem yarattı! "Üstelik deprem riski bile yok"

28.09.2024 17:03
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
28.09.2024 17:03
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Almanya'daki bir inşaatı görüntüleyen Türk'ün paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında popüler oldu. Almanya’da bir inşaat işçisi inşaatta kullanılan demirlere dikkat çekerek, "Adamların attığı demire bakın arkadaşlar görüyor musunuz?" dedi. O anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

Almanya'da bir inşaatta kaydedilen görüntüler sosyal medya kullanıcıları arasında popüler oldu. Bir Türk tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşılan görüntülerde inşaatta kullanılan demir sayısı dikkatleri çekti. Demirlerin üzerine çıkarak yürüyen Türk, "Adamların attığı demire bakın görüyor musunuz?" dedi. O anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Üstelik deprem riski bile yok" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Depreme dayanıklı yapıyorlar" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya İnşaat
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