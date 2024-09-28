Almanya'da bir inşaata denk gelen Türk'ün paylaşımı gündem yarattı! "Üstelik deprem riski bile yok"

Almanya'da bir inşaatta kaydedilen görüntüler sosyal medya kullanıcıları arasında popüler oldu. Bir Türk tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşılan görüntülerde inşaatta kullanılan demir sayısı dikkatleri çekti. Demirlerin üzerine çıkarak yürüyen Türk, "Adamların attığı demire bakın görüyor musunuz?" dedi. O anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Üstelik deprem riski bile yok" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Depreme dayanıklı yapıyorlar" yorumunu yaptı.