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Kocasını terk edip natürizm kampına yerleşti! Özgüvenini arttırmak istedi: "Bu hayatımın en iyi kararıydı"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
25.09.2024 11:05
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60 yaşındaki Gill Allbutt hayatının en büyük misyonunun öz saygısını bulmak olduğunu söyleyerek şaşırtıcı bir yol seçti. Vücut sorunlarının üstesinden gelmek isteyen Allbutt, 40 yıllık evliliğini sonlandırarak natürizm kampına yerleşti. Kadınların kendilerine olan güvenlerinin artması için bir kitap yazma hazırlığında olduğunu belirten Allbutt, "Maneviyatın kadınların kendi tenlerinde mutlu hissetmelerine nasıl yardımcı olduğunu araştırıyorum. Diğer kadınlara ilham vermek istiyorum" dedi.

Kocasını terk edip natürizm kampına yerleşti! Özgüvenini arttırmak istedi: "Bu hayatımın en iyi kararıydı"

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Birmingham bölgesinde yaşayan 60 yaşındaki Gill Allbutt isimli bir kadın ergenlik dönemlerinden bu yana vücuduyla ilgili olarak özgüven eksikliği yaşadığını dile getirerek öz değer eksikliğinden bıktıktan sonra bir değişiklik yapmanın zamanının geldiğine karar verdi. 40 yıllık eşinden ayrıldıktan sonra değişim sürecinin başladığını dile getiren Allbutt, "Hayatım boyunca birlikteydik ama artık yolumuz tükendi. Eski eşim bana çok destek olan iyi ve sevimli bir adam, bu yüzden bu ayrılık onun yaptığı bir şeyle ilgili değildi" dedi.

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Eşinden ayrıldıktan sonra çıplaklar kampında yaşayarak kendisine farklı bir deneyim kazandırdığını ifade eden Allbutt, "Bu şimdiye kadar aldığım en cesur karardı ama 40 yılını geçirdiğin birinden ayrıldığında hayatında bir boşluk oluşuyor. Güvenlik ağın yok oluyor. Bana göre, insanların önünde çıplak olmak bedeninizde tam bir özgürlüğü temsil ediyor. Harika hissettiriyor ama bedeni konusunda her zaman güvensiz olan biri için dünyadaki en tuhaf şey. Bir natürist kamp alanına gittim, çıplak yüzdüm ve çıplak bir izleyici kitlesine ukulele çaldım. İnsanlara çıplak sarılıyorum. Özgür bir ruhum ve vücudumla ilgili utanç duymak istemeyen bir kadınım." ifadelerini kullandı.

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