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    4. Lottie Moss'un yatak odası itirafı sosyal medyayı salladı! Ünlü ismin cinsellik performansını değerlendirince olay oldu

    Lottie Moss'un yatak odası itirafı sosyal medyayı salladı! Ünlü ismin cinsellik performansını değerlendirince olay oldu

    06.12.2023 09:54 | Son Güncelleme:
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    Eski Celebs Go Dating yıldızı ve Kate Moss'un kız kardeşi Lottie Moss yaptığı yatak odası itirafıyla sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Moss cinsel birliktelik yaşadığı en ünlü ismi açıkladı ve aynı zamanda onun yatak odasındaki performansına dair açıklamalar yaptı. Moss'un açıklamaları sosyal medyada çok konuşuldu.

    Model ve realite yıldızı, aşkının ve kişisel yaşamının ayrıntılarını paylaşmaya yabancı değil. Fenomen Chezablonde'un 'Dont At Me Babes' isimli YouTube serisine konuk olan Moss itiraflarıyla gündeme geldi. Sunucunun birliktelik yaşadığı en ünlü ismi sorması üzerine Moss, Megan Fox'tan öncesinde Machine Gun Kelly ile beraber olduğunu söyledi.

    DEĞERLENDİRME BİLE YAPTI

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    Birliktelik yaşadığı ünlü isimlerin sorulması üzerine Moss, "Birkaç ünlü isimle birlikte oldum ama muhtemelen şu an itibariyle en ünlüsü Machine Gun Kelly diyebilirim. Megan Fox öncesindeydi" dedi.

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    Moss'un beklemedik itirafı üzerine programın sunucusu Chezablonde, "İyi miydi?" diyerek ünlü ismin değerlendirme yapmasını istedi. Bunun üzerine Moss ise soruya "Kahretsin evet" yanıtını verdi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Lottie Moss
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