Lottie Moss'un yatak odası itirafı sosyal medyayı salladı! Ünlü ismin cinsellik performansını değerlendirince olay oldu

Model ve realite yıldızı, aşkının ve kişisel yaşamının ayrıntılarını paylaşmaya yabancı değil. Fenomen Chezablonde'un 'Dont At Me Babes' isimli YouTube serisine konuk olan Moss itiraflarıyla gündeme geldi. Sunucunun birliktelik yaşadığı en ünlü ismi sorması üzerine Moss, Megan Fox'tan öncesinde Machine Gun Kelly ile beraber olduğunu söyledi.

DEĞERLENDİRME BİLE YAPTI

Birliktelik yaşadığı ünlü isimlerin sorulması üzerine Moss, "Birkaç ünlü isimle birlikte oldum ama muhtemelen şu an itibariyle en ünlüsü Machine Gun Kelly diyebilirim. Megan Fox öncesindeydi" dedi.

Moss'un beklemedik itirafı üzerine programın sunucusu Chezablonde, "İyi miydi?" diyerek ünlü ismin değerlendirme yapmasını istedi. Bunun üzerine Moss ise soruya "Kahretsin evet" yanıtını verdi.







