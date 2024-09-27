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Sevgilisiyle sosyal medya akımını denemek istedi! 'Dirty Dance (Kirli Dans)' akımı pahalıya mâl oldu: Burnu ve dişleri kırıldı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
27.09.2024 15:31
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27 yaşındaki Flo Bragg, Fransa'nın Provence bölgesinde tatil yaparken , Jennifer Grey ve Patrick Swayze'nin ünlendirdiği 1987 yılındaki meşhur dans figürünü denemeye karar verdi. Havuzun içinde sevgilisiyle dans hareketini gerçekleştirmeye çalışırken işler hiç hesapladıkları gibi gitmedi. Genç kadın bir anda dengesini kaybedip suya düşünce burnu ve dişleri kırıldı.

Sevgilisiyle sosyal medya akımını denemek istedi! 'Dirty Dance (Kirli Dans)' akımı pahalıya mâl oldu: Burnu ve dişleri kırıldı

MYNET|DIŞ HABERLER Fransa'nın Provence bölgesinde 27 yaşındaki Flo Bragg, sevgilisiyle birlikte 'Dirty Dance (Kirli Dans)' akımını denemek istedi.

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Bragg bir anda sevgilisinin elinden kayarak sert bir şekilde suya düştü. Düşmeyle birlikte gneç kadının iki ön dişi ve burnu kırıldı.

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Röntgen ve çift kanal tedavisi de dahil olmak üzere diş tedavisi için 362 dolara mal olacak parayı toplamaya çalıştığını ifade eden Bragg, "Bir gün sıkılmıştık, akımı birkaç kez denemeye karar verdik. Sanırım bunu başarabilirsek komik olacağını düşündük. Ama ikinci denememde yüzüstü suya düştüm. Erkek arkadaşım ön iki dişimi kırdı ve burnumu kırdı" dedi.

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Sevgilisinin kendisini hastaneye götürdüğünü ifade eden Bragg, dişlerinin geçici olarak yapıştırıldığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Dans Fransa
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