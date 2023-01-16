Almanya’da yanlışlıkla cesedi yakılmıştı! Skandaldan sonra Abdulkadir Sargın’ın ölümünde korkunç detay ortaya çıktı

Almanya'da 71 yaşındaki Abdulkadir Sargın'ın naaşı 81 yaşındaki bir Alman'ın cenazesiyle yanlışlıkla karıştırılmış, Alman aile de cenazelerinin yakılması için krematoryuma götürülmesini istemişti. Ancak krematoryuma Alman kişinin naaşı değil de Albdulkadir Sargın'ın cenazesi götürülüp yakılmıştı. Sargın'ın çocukları ise İslami usullere göre defin hazırlığı yaparken cenazenin babalarına ait olmadığını tespit etmişti. Sargın'ın cenazesinin yanlışlıkla yakıldığı öğrenen aile sarsılırken olay büyük bir gündem yaratmıştı. Olayla alakalı şoke eden yeni bir detay ortaya çıktı.

YANLIŞLIKLA CENAZESİ YAKILAN SARGIN, ÖLDÜRÜLMÜŞ

Haber Global'in haberine göre, skandal olayın ardından, beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren Sargın'ın oğlu tarafından öldürüldüğü öğrenildi. Bu gerçek Savcılık incelemesinden sonra ortaya çıkartıldı.

OĞLU BABASININ KAFASINA SERT BİR CİSİMLE VURMUŞ

Olayla alakalı edinilen bilgilere göre Sargın'ın oğlu eve sarhoş geldikten sonra yemek sofrasına oturmak istedi ve baba ile oğlu arasında tartışma yaşandı. Sargın, oğlundan evi terk etmesini isteyince oğlu babasının kafasına sert bir cisimle vurdu. Hastaneye kaldırılan Sargın, olaydan bir gün sonra beyin kanamasından hayatını kaybetti.

PSİKOLOJİK SORUNLARI NEDENİYLE BİR KLİNİKTE KALIYORDU

Olaya ilişkin aileden herhangi bir açıklama gelmezken babasının ölümüne yol açan oğlunun psikolojik sorunları olduğu ve bir klinikte kaldığı öğrenildi. Olay günü de klinikten izinli olarak eve gittiği ve yaşanan facianın ardından yeniden kliniğe döndüğü öğrenildi.

Türk vatandaşı Sargın için bugün Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Hannover Merkez Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı, Sargın'ın külleri Hannover Stöcken Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.





