Almanya'da yaşayan Türk fenomenin paylaşımı gündem oldu! Hastaneye kaldırıldı 705 Euro fatura geldi... "Bir daha Türkiye'ye laf edersem..."

Almanya'da yaşayan bir Türk içerik üreticisi olan Begüm Çetintürk sosyal medyadan yaptığı paylaşımında Almanya'da rahatsızlanması üzerine yaşadığı bir durumdan söz etti.

Ambulansla hastaneye götürüldüğünü ve ambulansta sadece tansiyonun ölçüldüğünü belirten Çetintürk, "Bundan 2 ay önce Almanya Hamburg'ta şiddetli böbrek ağrısı sebebiyle ambulansla hstaneye kaldırıldım. Ambulansın içinde sadece tansiyonumu ölçüler ve beni hastaneye bıraktılar. Bugün faturası geldi. Tam olarak 705 Euro (yaklaşık 26 bin 502 TL) ödeme istiyorlar. Tabi ki "Krankenkasse" yani sağlık sigortası ödeyecek ama 705 Euro. Bir daha Türkiye'ye laf edersem beni..." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Özel hastaneye gitmişsin gibi düşünebilirsin" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Sağlık sigortası ödeyecekmiş işte" yorumunda bulundu.