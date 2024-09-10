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    4. Almanya'da yaşayan Türk fenomenin paylaşımı gündem oldu! Hastaneye kaldırıldı 705 Euro fatura geldi... "Bir daha Türkiye'ye laf edersem..."

    Almanya'da yaşayan Türk fenomenin paylaşımı gündem oldu! Hastaneye kaldırıldı 705 Euro fatura geldi... "Bir daha Türkiye'ye laf edersem..."

    10.09.2024 14:28
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    10.09.2024 14:28
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    Almanya'da yaşayan bir Türk içerik üreticisi olan Begüm Çetintürk sosyal medyadan yaptığı paylaşımında şiddetli böbrek ağrısı nedeniyle hastanelik olduğunu anlattı. Ambulansla hastaneye götürüldüğünü ve karşılığında 705 Euro (yaklaşık 26 bin 502 TL) fatura çıkartıldığını belirten Çetintürk, "Bir daha Türkiye'ye laf edersem..." ifadelerini kullandı.

    Almanya'da yaşayan bir Türk içerik üreticisi olan Begüm Çetintürk sosyal medyadan yaptığı paylaşımında Almanya'da rahatsızlanması üzerine yaşadığı bir durumdan söz etti.

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    Ambulansla hastaneye götürüldüğünü ve ambulansta sadece tansiyonun ölçüldüğünü belirten Çetintürk, "Bundan 2 ay önce Almanya Hamburg'ta şiddetli böbrek ağrısı sebebiyle ambulansla hstaneye kaldırıldım. Ambulansın içinde sadece tansiyonumu ölçüler ve beni hastaneye bıraktılar. Bugün faturası geldi. Tam olarak 705 Euro (yaklaşık 26 bin 502 TL) ödeme istiyorlar. Tabi ki "Krankenkasse" yani sağlık sigortası ödeyecek ama 705 Euro. Bir daha Türkiye'ye laf edersem beni..." ifadelerini kullandı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Özel hastaneye gitmişsin gibi düşünebilirsin" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Sağlık sigortası ödeyecekmiş işte" yorumunda bulundu.

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