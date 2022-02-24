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Almanya'dan itiraf gibi Putin açıklaması! 'Gerçekten caydıracak hiçbir şey hazırlamadık'

24.02.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu sonrası eski Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer'dan itiraf gibi bir açıklama geldi. Karrenbauer, Rusya- Ukrayna krizinde Batı'nın başarısız olduğunu ve bu yüzden kızgın olduğunu söyledi.

Almanya'dan itiraf gibi Putin açıklaması! 'Gerçekten caydıracak hiçbir şey hazırlamadık'

Eski Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Karrenbauer Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Tarihsel başarısızlığımız için kendimize çok kızgınım. Gürcistan, Kırım ve Donbas'tan sonra Putin'i gerçekten caydıracak hiçbir şey hazırlamadık." ifadelerini kullandı.

Eski Alman Savunma Bakanı, müzakerenin her zaman önce geldiğine dair eski başbakanlar Helmut Schmidt ve Helmut Kohl'un öğretilerini unuttuklarını belirterek, "Ancak askeri olarak o kadar güçlü olmalısınız ki müzakere etmemek diğer taraf için bir seçenek olmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Rusya Ukrayna
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