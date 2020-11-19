Almanya'dan Türkiye'ye yaptırım tehdidi

Maas, AB'li mevkidaşları ile toplantı öncesi yaptığı açıklamada, "Aralık'taki AB zirvesinde ne karar alınacağı Türkiye'ye bağlı" dedi.

Açıklamasının devamında Maas, "Eğer Aralık'a kadar Türkiye'den herhangi bir olumlu sinyal geldiğini görmezsek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs'a ziyareti gibi yalnızca daha fazla provokasyon görürsek, o zaman zorlu bir tartışmaya doğru ilerliyor olabiliriz" dedi.

Maas, böyle bir durumda Türkiye'ye yaptırım getirme konusunun kesinlikle tekrar gündeme gelebileceğini belirtti.



