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Almanya'dan Türkiye'ye yaptırım tehdidi

19.11.2020 13:28 | Son Güncelleme:
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Almanya'dan Türkiye'ye yaptırım tehdidi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de provokasyonlara devam etmesi halinde yaptırım konusunun Aralık ayındaki AB zirvesinde tekrar ele alınabileceğini açıkladı.

Maas, AB'li mevkidaşları ile toplantı öncesi yaptığı açıklamada, "Aralık'taki AB zirvesinde ne karar alınacağı Türkiye'ye bağlı" dedi.

Açıklamasının devamında Maas, "Eğer Aralık'a kadar Türkiye'den herhangi bir olumlu sinyal geldiğini görmezsek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs'a ziyareti gibi yalnızca daha fazla provokasyon görürsek, o zaman zorlu bir tartışmaya doğru ilerliyor olabiliriz" dedi.

Maas, böyle bir durumda Türkiye'ye yaptırım getirme konusunun kesinlikle tekrar gündeme gelebileceğini belirtti.

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