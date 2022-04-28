Almanya'nın konuştuğu soygunda yeni detay! 8 milyon euro çalan Yasemin'in nerede olduğu ortaya çıktı

Bremen'de Loomis isimli bir para dağıtım şirketinde çalışan 28 yaşındaki Yasemin Gündoğan, geçtiğimiz yıl 21 Mayıs'ta, 8.2 milyon euro ile kayıplara karıştı. Milyonluk vurgun ülkede büyük yankı uyandırırken, her yerde aranan Yasemin ise sırra kadem bastı. Milyonlarca euro ile kayıplara karışan Yasemin henüz bulunamazken, ortaya çıkan yeni detaylar, olaydaki sır perdesini aralamaya başladı...

PARALARIN KAYBOLDUĞU 4. GÜNDE ANLAŞILDI

Paketlenmiş banknotları, ATM’lere takılacak para kutularına yerleştirmekle görevli Yasemin Gündoğan'ın bu paraları para kutuları yerine çantalara koyarak siyah bir minibüsle kaçtığı, ardından hasta olduğu gerekçesiyle işe gelmediği öne sürüldü. Olayın tatile denk gelmesiyle paraların çalındığının 4. gün fark edildiği, Gündoğan ile iş birliği yaptığı şüphesiyle bir kişinin yakalandığı belirtilmişti. Savcılık tarafından tutuklama kararı çıkarılan Yasemin Gündoğan'ın fotoğrafı polis tarafından yayımlandı. Polis yetkilileri Gündoğan'ın bulunması için halktan da yardım istemişti.

YERLERİ TESPİT EDİLDİ

Aylar geçen süreçte, soyguncuların nerede olduğu bilinmezken, yeni gelimeye göre paraların Türkiye'ye kaçırıldığı ve Yasemin ile kendisine yardım eden iki Türk arkadaşının Ege'de havuzlu villada kaldığı belirlendi.

İDDİANAMEYE ULAŞILDI

Sözcü'nün Alman Die Welt gazetesine dayandırdığı haberine göre, iddianameye ulaşıldı. Buna göre savcılık, Yasemin'in, arkadaş olup flörtleştiği 41 yaşındaki Henning B. isimli Alman sayesinde paraları çöp arabasıyla şirketten çıkardığını tespit etti.

Soygundan önce Henning B.'ye yemek teklifi eden ve hatta cep telefonunu veren Yasemin'in, böylece çöp arabasına konulan paraları çıkarmayı sağladığı, ardından da Berlin'den kiralanan ve çalıntı plaka takılan minibüse yükleyip kaçırdığı belirlendi.

PARALAR TÜRKİYE'YE GÖTÜRÜLDÜ

Paraların ise Türkiye'ye götürüldüğü saptandı. Paraların götürülmesinde ise şu anda eldeki tek sanık olan diğer Türk kızı Büşra S.‘nin (24) ve Büşra'nın arkadaşı Yiğit T.‘nin yardımcı olduğu belirtiliyor. Büşra S.‘nin soygun sonrasındaki telefon görüşmeleri savcılık dosyasına girdi.

Annesiyle görüşen Büşra S.‘nin şifreli ve şüpheli konuşmaları da kaydedildi. Büşra S.‘yi 6 yıla kadar hapis cezası beklerken, şimdilik denetimli serbestlikten yararlanıyor ve her gün karakola gidip imza veriyor.

VİLLADAN DÖNÜŞTE YAKALANDI

Soygunun ana kahramanı olan Yasemin Gündoğan'ın, Ege'de bir süre villada kaldıktan sonra izi kaybedildi. Büşra S. ise yaklaşık iki haftalık Ege macerasının ardından Almanya'ya döndü ve polis tarafından yakalandı.

DAVADA YARGILANAN TEK İSİM

Şu anda tek yargılanan da o. 11 Haziran günü Büşra S.‘nin evinde, soygundan kalan pay olduğu sanılan 26 bin 115 Euro bulunmuştu.

Almanya, Yasemin için Interpol aracılığıyla arama kararı çıkarttı. Ancak şu ana kadar bir izi bulunamadı. Villanın kimin üzerine olduğu ise bilinmiyor.

