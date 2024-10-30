Alnında 10 cm'lik boynuzla yaşıyor! 107 yaşındaki kadını gören inanamıyor: 'Şeytan boynuzu' denildi... Sosyal medyada viral olmayı başardı

MYNET|DIŞ HABERLER 107 yaşındaki Çinli bir kişi alnından çıkan devasa boynuzu göstererek sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü alnındaki çıkıntıyı, uzun yaşamın sırrı olarak nitelendirirken Chen boynuzun birkaç yıl içinde geliştiğini söyledi.

Doktorlar, büyümenin genellikle uzun süreli güneşe maruz kalmayla ilişkili olan bir deri boynuzu olduğunu tespit ettiler.

Genellikle iyi huylu olsa da, uzmanlar hafif bir kötü huylu tümör riski taşıdığından bu tür büyümelerin takip edilmesini öneriyor.