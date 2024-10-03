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  4. Sosyal medya kullanıcılarına 'Ne izledim ben?' dedirten görüntüler! Gelinin iç çamaşırını çıkartıp erkek arkadaşlarına fırlattı... O anlar viral oldu

Sosyal medya kullanıcılarına 'Ne izledim ben?' dedirten görüntüler! Gelinin iç çamaşırını çıkartıp erkek arkadaşlarına fırlattı... O anlar viral oldu

03.10.2024 10:31
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
03.10.2024 10:31
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Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti ve tepkileri de beraberinde getirdi. Gelin ve damat davetlilerin gözü önünde ilginç bir performans sergiledi. Damat gelinin iç çamaşırını çıkartıp arkadaşlarına arkasını dönerek onlara doğru fırlattı. O anlara sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi.

Sosyal medyadan paylaşılan bir düğün görüntüsünde damat davetlilerin gözü önünde gelinin iç çamaşırını çıkarttı. Elinin iç çamaşırını elinde sallayan damat arkadaşlarına doğru arkasını döndü ve onlara doğru fırlattı.

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Damadın erkek arkadaşları gelinin iç çamaşırını yakalamak için adeta birbirleriyle yarıştı. İç çamaşırını kapan damadın arkadaşı ise büyük bir sevinçle dans etti.

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O anlara sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ne izledim ben şimdi?" yorumunu ekledi.

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Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Amaç neydi? Ben hiç anlamadım" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Böyle adet falan yok" yorumunda bulundu.

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