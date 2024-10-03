Sosyal medya kullanıcılarına 'Ne izledim ben?' dedirten görüntüler! Gelinin iç çamaşırını çıkartıp erkek arkadaşlarına fırlattı... O anlar viral oldu

Sosyal medyadan paylaşılan bir düğün görüntüsünde damat davetlilerin gözü önünde gelinin iç çamaşırını çıkarttı. Elinin iç çamaşırını elinde sallayan damat arkadaşlarına doğru arkasını döndü ve onlara doğru fırlattı.

Damadın erkek arkadaşları gelinin iç çamaşırını yakalamak için adeta birbirleriyle yarıştı. İç çamaşırını kapan damadın arkadaşı ise büyük bir sevinçle dans etti.

O anlara sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ne izledim ben şimdi?" yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Amaç neydi? Ben hiç anlamadım" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Böyle adet falan yok" yorumunda bulundu.