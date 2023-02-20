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Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yeni bölüm ne zaman? 20 Şubat 2023 TRT 1 yayın akışı

20.02.2023 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını merak eden vatandaşlar TRT 1'in 20 Şubat 2023 Pazartesi gününe ilişkin yayın akışını inceliyor. Dizide Melik Muhammed Alparslan Bey'i canlandıran Barış Arduç'un hayranları internette konuya dair araştırma yapmaya başladı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yeni bölüm ne zaman? İşte, 20 Şubat 2023 TRT 1 yayın akışı...

Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yeni bölüm ne zaman? 20 Şubat 2023 TRT 1 yayın akışı

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin TRT 1'de bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak edildi. Birçok kanal, 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası yayın akışında değişikliğe gitti. Barıç Arduç hayranları Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını öğrenmek için araştırmalarına hız verdi. İşte 20 Şubat 2023 Pazartesi günü TRT 1'in yayın akışı ve Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ile ilgili detaylar...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ BUGÜN VAR MI, YOK MU?

Alparslan Büyük Selçuklu, bu akşam (20 Şubat 2023 Pazartesi) TRT1'in yayın akışında bulunmuyor.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Alparslan Büyük Selçuklu, dizisinin, 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş depremi nedeniyle bugün ekrana gelmeyecek.

Alparslan Büyük Selçuklu'nun 27 Şubat Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:15 Vuslat
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
12:10 Yürek Çıkmazı
14:40 Adını Sen Koy
16:40 Yunus Emre
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kesişme: İyi Ki Varsın Eren (Yerli Sinema)
23:30 Yerli Dizi
02:10 Yürek Çıkmazı
04:30 Yunus Emre
06:30 Kapanış

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