Alparslan Büyük Selçuklu'nun yıldızı Barış Arduç kızıyla pozunu paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Gupse Özay ile sessiz sedasız evlenen Barış Arduç, kızı Jan Asya ile pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Barış Arduç'un paylaşımına ''Ne kadar yakışıklı bir baba'', ''Allah sizi nazarlardan korusun'' ve ''Çok duygulandım'' gibi sevgi dolu yorumlar yapıldı.

Gupse Özay, geçtiğimiz eylül ayında bebeği Jan Asya'yı kucağına almıştı. Kızlarını kameralardan uzak büyüten ünlü çift, paylaşımlarıyla sevenlerini heyecanlandırıyor.

Kiralık Aşk dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Barış Arduç, Kulüp dizisindeki performansıyla da göz doldurmuştu.

Gupse Özay'ın ise setlere dönüp dönmeyeceği henüz netlik kazanmadı.



