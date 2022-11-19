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  4. Alparslan Büyük Selçuklu'nun yıldızı Barış Arduç kızıyla pozunu paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Alparslan Büyük Selçuklu'nun yıldızı Barış Arduç kızıyla pozunu paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

19.11.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, 2020 yılında meslektaşı Gupse Özay ile nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde fırtınalar estiren Barış Arduç, minik kızıyla pozunu paylaştı.

Alparslan Büyük Selçuklu'nun yıldızı Barış Arduç kızıyla pozunu paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Gupse Özay ile sessiz sedasız evlenen Barış Arduç, kızı Jan Asya ile pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Barış Arduç'un paylaşımına ''Ne kadar yakışıklı bir baba'', ''Allah sizi nazarlardan korusun'' ve ''Çok duygulandım'' gibi sevgi dolu yorumlar yapıldı.

Alparslan Büyük Selçuklu'nun yıldızı Barış Arduç kızıyla pozunu paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Gupse Özay, geçtiğimiz eylül ayında bebeği Jan Asya'yı kucağına almıştı. Kızlarını kameralardan uzak büyüten ünlü çift, paylaşımlarıyla sevenlerini heyecanlandırıyor.

Alparslan Büyük Selçuklu'nun yıldızı Barış Arduç kızıyla pozunu paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Kiralık Aşk dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Barış Arduç, Kulüp dizisindeki performansıyla da göz doldurmuştu.

Alparslan Büyük Selçuklu'nun yıldızı Barış Arduç kızıyla pozunu paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Gupse Özay'ın ise setlere dönüp dönmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Alparslan Büyük Selçuklu'nun yıldızı Barış Arduç kızıyla pozunu paylaştı! Sosyal medya yıkıldı


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Anahtar Kelimeler:
Barış Arduç Alparslan Büyük Selçuklu dizisi

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