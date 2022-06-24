MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Alpaslan Öztürk eşi Ebru Şancı'nın dekoltesini kapatmaya çalıştı! Ebru Şancı bakın nasıl paylaştı

Alpaslan Öztürk eşi Ebru Şancı'nın dekoltesini kapatmaya çalıştı! Ebru Şancı bakın nasıl paylaştı

24.06.2022 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Şancı Galatasaray'da forma giyen futbolcu eşi Alpaslan Öztürk ile pozlarını paylaştı. Hem slip mayo hem de eşiyle ilgili açıklamasıyla geçtiğimiz haftaya damga vuran eski model Ebru Şancı dekolteli pozlarını verirken eşinin dekoltesini kapatmaya çalıştığı anları esprili bir notla paylaşınca dikkat çekti.

Alpaslan Öztürk eşi Ebru Şancı'nın dekoltesini kapatmaya çalıştı! Ebru Şancı bakın nasıl paylaştı

Galatasaray'da forma giyen Alpaslan Öztürk ile evli olan Ebru Şancı daha önce eşinin taytlı, büstiyerli fotoğraflara izin vermediğini itiraf etmişti. Eski manken Ebru Şancı geçtiğimiz hafta ise canlı yayında eşini para karşılığında kadınlarla yemeğe gönderebileceğini söyleyerek dikkat çekmişti. Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Ebru Şancı futbolcu eşiyle Çeşme'ye gitti.

1

Süper mini ve dekoltesi olan bir elbise giyen Ebru Şancı eşiyle pozlar verdi. Futbolcu Alpaslan Öztürk bir ara eşinin dekoltesinden rahatsız oldu.

2

Ebru Şancı kocasının dekoltesini eliyle çekiştirdiği anları paylaşıp "RTÜK genel müdürü" yorumunu yaptı.
Ekran Alıntısı

Ebru Şancı ve Alpaslan Öztürk'ün pozlarına beğeni yağdı.

İTİRAFI GÜNDEM OLDU

Şancı katıldığı programda Alpaslan Öztürk ile ilgili "Hem yemek yesin hem de kadınlarla sohbet etsin. Paranın yüzü sıcaktır her şeyi göze almışsındır. Parayı hesabında gördükten sonrasına karışmayacaksın" itirafında bulunmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeşil bikinisiyle plajda boy gösterdiYeşil bikinisiyle plajda boy gösterdi
İsmi Galatasaray'la anılıyor! Ünlü futbolcu kızı ve sevgilisiyle...İsmi Galatasaray'la anılıyor! Ünlü futbolcu kızı ve sevgilisiyle...
Tatilde pişti oldular! Köşe kapmaca oynadılarTatilde pişti oldular! Köşe kapmaca oynadılar
Anahtar Kelimeler:
Alpaslan Öztürk Ebru Şancı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da korkunç cinayet! Belediyeden açıklama geldi

İstanbul'da korkunç cinayet! Belediyeden açıklama geldi

Mahalleli önünü kesti! Tekme tokat dayak atıp otomobilini devirdiler

Mahalleli önünü kesti! Tekme tokat dayak atıp otomobilini devirdiler

TFF duyurdu! Süper Lig maçları...

TFF duyurdu! Süper Lig maçları...

BDDK duyurdu! Konut kredilerinde yeni dönem

BDDK duyurdu! Konut kredilerinde yeni dönem

Marmaris'teki orman yangınlarıyla ilgili 1 gözaltı

Marmaris'teki orman yangınlarıyla ilgili 1 gözaltı

DSÖ toplandı! Küresel acil durum ilanı...

DSÖ toplandı! Küresel acil durum ilanı...

İlginizi Çekebilir

Hayalindeki erkeği bulduğunu sanıyordu! O adam bakın kim çıktı

Hayalindeki erkeği bulduğunu sanıyordu! O adam bakın kim çıktı

Fena ti'ye aldı! Paylaşımı dikkat çekti

Fena ti'ye aldı! Paylaşımı dikkat çekti

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Sonunda isyan etti: Çay içmek için sekse mola veriyor

Sonunda isyan etti: Çay içmek için sekse mola veriyor

Sakın çöpe atmayın! Asıl faydası kabuğunda çıktı

Sakın çöpe atmayın! Asıl faydası kabuğunda çıktı

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.