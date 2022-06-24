Alpaslan Öztürk eşi Ebru Şancı'nın dekoltesini kapatmaya çalıştı! Ebru Şancı bakın nasıl paylaştı

Galatasaray'da forma giyen Alpaslan Öztürk ile evli olan Ebru Şancı daha önce eşinin taytlı, büstiyerli fotoğraflara izin vermediğini itiraf etmişti. Eski manken Ebru Şancı geçtiğimiz hafta ise canlı yayında eşini para karşılığında kadınlarla yemeğe gönderebileceğini söyleyerek dikkat çekmişti. Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Ebru Şancı futbolcu eşiyle Çeşme'ye gitti.

Süper mini ve dekoltesi olan bir elbise giyen Ebru Şancı eşiyle pozlar verdi. Futbolcu Alpaslan Öztürk bir ara eşinin dekoltesinden rahatsız oldu.

Ebru Şancı kocasının dekoltesini eliyle çekiştirdiği anları paylaşıp "RTÜK genel müdürü" yorumunu yaptı.



Ebru Şancı ve Alpaslan Öztürk'ün pozlarına beğeni yağdı.

İTİRAFI GÜNDEM OLDU

Şancı katıldığı programda Alpaslan Öztürk ile ilgili "Hem yemek yesin hem de kadınlarla sohbet etsin. Paranın yüzü sıcaktır her şeyi göze almışsındır. Parayı hesabında gördükten sonrasına karışmayacaksın" itirafında bulunmuştu.

