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ALTIN KAFES 3. BÖLÜM İZLE! ATV Altın Kafes dizisi son bölümde neler oldu? İşte yeni bölüm konusu!

17.12.2023 19:04 | Son Güncelleme:
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Altın Kafes yeni bölüm izleme ekranı merak ediliyor. ATV'nin yeni sezon dizilerinden Altın Kafes her pazar akşamı izleyicisiyle buluşuyor. Oyuncuları arasında Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu ve Hayal Köseoğlu gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi, bu akşam 3. bölümüyle ekrana gelecek. Peki, Altın Kafes dizisi son bölümde neler oldu? İşte yeni bölüm konusu...

Altın Kafes üçüncü bölüm canlı izleme ekranına dair araştırmalar yoğunluk kazandı. Cem Akyoldaş'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizide iş insanı Onur Beyoğlu'yla öğretmen Zeynep'in hikayesi anlatılıyor. Altın Kafes dizisini yakından takip eden seyirciler yeni bölümü büyük bir heyecanla bekliyor. Peki, Altın Kafes konusu nedir, oyuncuları kimdir? İşte ATV 17 Aralık 2023 yayın akışı...

ALTIN KAFES YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Her pazar akşamı yayınlanan Altın Kafes yeni bölümü bu akşam saat 20.00'de ATV'de ekrana gelecek.

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ALTIN KAFES SON BÖLÜM ÖZETİ

Altın Kafes 2. bölümünde yaşananlar şu şekilde:

Onur birden önüne atlayan kadına arabasıyla çarpınca darmadağın olur. Ahu'nun söylediği yalanlar Onur, Zeynep, Serhat ve Ahu'nun hayatını tamamen değiştirecektir. Serhat, hayatının tehlikeye gireceği bir yola girer. Zeynep kendini bir yalanın içinde bulur. Onur kendi ve geçmişiyle yüzleşirken; Ahu söylediği yalanların ortaya çıkmaması için Kenan ile tehlikeli bir oyuna girer. Tüm olayların ortasında kalan Nalan kilit bir öneme sahip olacak, kurulan tüm planları alt üst edecektir.

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ALTIN KAFES YENİ BÖLÜM KONUSU

Altın Kafes 3. bölüm konusu şu şekilde:

Zeynep Onur'un evlenme teklifine evet der ve yüzükler takılır. Bu evlilik kararının neden bu kadar aceleye getirildiğini düşünen Zeynep, Onur'la baş başa konuşmak ister. Bir yandan Onur, Zeynep'e olan hislerinin farkına varmıştır. Bu yüzden kafası karmakarışıktır. Onur'daki bu değişimden rahatsız olan Ahu kıskançlıktan çıldırıp intikam planları yapmak üzere harekete geçer. Serhat kazayla Beyoğlu ailesini ilişkilendirmiştir ama asıl katilin kim olduğunu bilmemektedir. Bunun için aileye daha yakın olması şarttır ve mutlaka o eve girmek için bir yol bulmalıdır. Evlilik hazırlıkları bütün hızıyla sürerken sırlar perdesi Beyoğlu ailesini ve etrafındakileri sarmaktadır. Fakat Zeynep bu kirli sırlardan tamamen habersizdir.

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ALTIN KAFES OYUNCULARI

Aytaç Şaşmaz (Onur), Şifanur Gül (Zeynep), Ebru Cündübeyoğlu (Nalan), Hayal Köseoğlu (Ahu), Hilmi Cem İntepe (Cihan), Murat Kılıç (Ayhan), Kaan Turgut (Kenan), Sümeyra Koç (Alara), Eda Nur Gülbudak (Berna), Tarık Uğur Özenbaş (Kaya), Buse Orcan (Şeniz), Gurur Çiçekoğlu (Hikmet), Cansu Mumcu (Şule), Ali Kayra Kul (Kaan), Aksel Yılmaz (Alper) Ve Sacide Taşaner (Zümrüt).

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ALTIN KAFES KONUSU

Ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin veliahtı 'Onur' ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist 'Zeynep'in zorlu sınavlar ile karşılaşacağı aşk hikayesini anlatan 'Altın Kafes' Pazar akşamı ilk bölümüyle atv'de ekranlara gelecek. Zeynep ülkenin sayılı zenginlerinden Beyoğlu ailesinin kurduğu özel bir okulda öğretmenlik yapar. Okulun ilk günü geç kalınca hayran olduğu Onur Beyoğlu'yla karşılıklı konuşma fırsatı bulur.

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ATV YAYIN AKIŞI 17 ARALIK 2023 PAZAR

07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:30 Aldatmak
15:45 Safir
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Altın Kafes
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:20 Altın Kafes

Altın Kafes

ALTIN KAFES 3. BÖLÜM İZLE!

Altın Kafes dizisinin 3. bölümü ATV ekranlarının yanı sıra ATV 'nin resmi İnternet ve YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.

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