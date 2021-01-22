Altın kaplama Samsung Galaxy S21 Ultra fiyatıyla dudak uçuklattı!

Samsung Galaxy S21 ailesini geçtiğimiz hafta düzenlediği Galaxy Unpacked 2021 etkinliğinde görücüye çıkardı. Samsung, Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra'dan oluşan akıllı telefonlar için 9.999 TL'den başlayan fiyat etiketleri belirledi. Serinin en güçlü telefonu Samsung Galaxy S21 Ultra'nın fiyatı ise 15.999 TL olarak karşımıza çıktı. Fakat daha önce altın kaplama iPhone 12, Galaxy Note 20 Ultra ve Apple AirPods Max gibi ürünler tasarlayan Caviar şirketi şimdi ise altın kaplama Galaxy S21 Ultra'yı görücüye çıkardı.

ALTIN KAPLAMA TELEFONUN ÖZELLİKLERİ NELER?

Şirket, Galaxy S21 Ultra'yı altınla kaplayarak yeni bir versiyon hazırladı. Galaxy S21'in donanım tarafındaki tüm temel dinamiklerini koruyan akıllı telefon, arka tarafında altın kaplamaya lazerle yazılmış bir 21 yazısı ve altın harflerle yazılmış bir şirket logosu taşıyor. Dayanıklı PVD kaplamaya ev sahipliği yaptığı da bildirilen altın kaplama Galaxy S21 Ultra, tahmin edeceğiniz üzere hayli yüksek bir fiyata sahip.

İŞTE ALTIN KAPLAMA SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA'NIN FİYATI

Altın kaplama Samsung Galaxy S21 Ultra'nın fiyatı şirketin resmi internet sitesine göre 77 bin 230 dolar. Bu da günümüz kuruyla yaklaşık olarak 571 bin TL'ye karşılık geliyor. Altın kaplamalı akıllı telefonlarla yakından ilgilenenler için bu fiyat, kabul edilebilir bir fiyat olsa gerek.

