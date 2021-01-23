Alya isminin anlamı nedir? O ünlü de bu ismi tercih etti! İşte Alya isminin yanına yakışan isimler

Farklı isimler insanlarda oldukça büyük bir merak uyandırıyor. Bu nedenle isimlerin anlamları sıklıkla araştırılıyor. Aynı zamanda isimlerin anlamlarının kişinin karakteri üzerinde etkili olduğu düşünüldüğü için çocuklarına isim seçme sürecinde olan ebeveynler de anlamlar konusunda araştırma içerisine giriyor. Son olarak Kırmızı Oda dizisindeki bir karakterle gündeme gelen Alya ismi de araştırılan isimler arasında. Bu yüzden Alya isminin anlamı nedir diye merak ediliyor. İşte Alya ne demek sorusunun yanıtı ve bu güzel ismin analizi ve manası...

ALYA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Televizyon ekranlarında reyting rekorları kıran Kırmızı Oda dizisinde Melisa Sözen'in canlandırdığı Alya karakteri ile beraber bu ismin anlamı da merak edilmeye başladı. Alya ismi yüksek yer, yükseklik anlamını taşıyor. Bunun yanı sıra bu popüler ismin bir başka anlamı daha bulunuyor. İsmin diğer bir anlamı ise gök, sema.

Alya ismi Kur'an'da geçen isimler arasında yer almıyor. Ancak bir kişinin çocuğuna bu ismi koyması için Kur'an'da yer alması şartı da bulunmuyor. Aynı zamanda bu isim çocuklara gönül rahatlığıyla konulabilecek ve konulmasında herhangi bir sakınma bulunmayan isimlerden bir tanesi. Bu ismi ünlüler de çocuklarına koymayı tercih edebiliyor. Örneğin, ünlü oyuncu Açelya Akkoyun ile eşi Enis Cergel'in kızlarının adı Alya Deniz.