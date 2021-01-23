Zeynep isminin anlamı nedir? Zeynep ismi kaç kişide var? İşte Zeynep isminin analizi ve manası

Ebeveynlerin dünyaya gelecek olan çocuklarını kucaklarına almadan önce üzerinde en fazla düşündükleri konulardan bir tanesi de çocuklarına koyacakları isim. Bu nedenle çok sayıda isim arasından seçim yapılmaya çalışılıyor. İsim seçimi yapılırken isimlerin anlamlarına da dikkat ediliyor. Çünkü ismin kişinin karakteri üzerinde etkili olduğu düşünülüyor. Türkiye'de çok sayıda kişide bulunan ve tercih edilmeye devam edilen Zeynep isminin anlamı nedir diye de soruluyor. Bu nedenle Zeynep ne demek sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte her dönemin en popüler isimlerinden olan bu ismin analizi ve manası...

ZEYNEP İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Dünyaya gelecek olan kız çocuğuna Zeynep ismini koymayı planlayanlar, bu adın anlamını da araştırıyor. Zeynep isminin çok sayıda anlamı bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de değerli taşlar, mücevherler ve değerli olan her şey. Aynı zamanda babasının süsü anlamı da bulunuyor. Zeynep adı, Arapça'da Zeyneb olarak geçen ismin Türkçe'deki hali.

Bazı kişiler tarafından bu ismin Kur'an'da geçip geçmediği de merak ediliyor. Bu isim Kur'an'da geçmemesine rağmen kız çocuklarına konulabilecek isimler arasında yer alıyor. Aynı zamanda Zeynep, Hz. Muhammed'in kızlarından bir tanesinin de ismi. Türkiye'de bu isme sahip yaklaşık 650 bin kişi bulunuyor. Ünlü isimler de kızlarına Zeynep ismini koymayı tercih ediyor. Örneğin; ünlü oyuncu Sevinç Erbulak'ın kızının ismi Zeynep Kavin Midyat.