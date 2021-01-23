Zeynep isminin anlamı nedir? Zeynep ismi kaç kişide var? İşte Zeynep isminin analizi ve manası

Ebeveynlerin dünyaya gelecek olan çocuklarını kucaklarına almadan önce üzerinde en fazla düşündükleri konulardan bir tanesi de çocuklarına koyacakları isim. Bu nedenle çok sayıda isim arasından seçim yapılmaya çalışılıyor. İsim seçimi yapılırken isimlerin anlamlarına da dikkat ediliyor. Çünkü ismin kişinin karakteri üzerinde etkili olduğu düşünülüyor. Türkiye'de çok sayıda kişide bulunan ve tercih edilmeye devam edilen Zeynep isminin anlamı nedir diye de soruluyor. Bu nedenle Zeynep ne demek sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte her dönemin en popüler isimlerinden olan bu ismin analizi ve manası...
Dünyaya gelecek olan kız çocuğuna Zeynep ismini koymayı planlayanlar, bu adın anlamını da araştırıyor. Zeynep isminin çok sayıda anlamı bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de değerli taşlar, mücevherler ve değerli olan her şey. Aynı zamanda babasının süsü anlamı da bulunuyor. Zeynep adı, Arapça'da Zeyneb olarak geçen ismin Türkçe'deki hali.
Bazı kişiler tarafından bu ismin Kur'an'da geçip geçmediği de merak ediliyor. Bu isim Kur'an'da geçmemesine rağmen kız çocuklarına konulabilecek isimler arasında yer alıyor. Aynı zamanda Zeynep, Hz. Muhammed'in kızlarından bir tanesinin de ismi. Türkiye'de bu isme sahip yaklaşık 650 bin kişi bulunuyor. Ünlü isimler de kızlarına Zeynep ismini koymayı tercih ediyor. Örneğin; ünlü oyuncu Sevinç Erbulak'ın kızının ismi Zeynep Kavin Midyat.
Aileler çocuklarına isim seçerken o ismin içerisinde yer alan harflerin temsil ettiği karakter özelliklerine de dikkat ediyor. İsimlerdeki her bir harf farklı bir karaktere karşılık geliyor. Böylece ismin bütününe ve kişiye katacağı kişilik özelliklerine dair bir çıkarımda bulunulabiliyor. Bu doğrultuda Zeynep isminin harflerinin temsil ettiği karakter özellikleri şöyle:
İsmin sahip olduğu harflerden yola çıkılarak genel olarak isme dair bir karakter özelliğini de yorumlamak mümkün. Buna göre bu isme sahip kişilerin geçmişe takılı kaldıkları ve geçmişte yaşadıkları üzüntüleri yaşamaya devam ettikleri düşünülüyor. Öte yandan bilimsel yönü güçlü olan bu kişiler, okumaya özel bir ilgi gösteriyor. Mücadeleci yapılarıyla dikkat çeken bu insanlar, zorluklar karşısında pes etmemeleri ile ünlü. Bu sayede sorunların üstesinden kolayca gelebiliyorlar. Sağduyu sahibi oldukları bilinen Zeynep ismine sahip insanlar olaylar karşısında soğukkanlı duruşları ve kendinden emin tavırlarıyla dikkat çekiyorlar.
Zeynep ismi TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer alan isimler arasında bulunuyor. Arapça kökenli ve kız çocuklarında tercih edilen bu ismin, TDK'nın kişi adları sözlüğünde değerli taşlar ve mücevherler anlamını taşıdığı belirtiliyor.
İsmin taşıdığı karakter özelliklerine göre falına dair de yorumlar yapılabiliyor. Buna göre düzenli ve titiz oldukları bilinen Zeynepler, yaşamın her anında planlı davranmaya özen gösteriyor. Belirsizlikten hoşlanmamalarının yanı sıra sürprizleri de çok sevmiyorlar. Karşı cinsle olan ilişkilerinde de planlı hareket etmeye dikkat ediyorlar. Bu noktada hayatlarına alacak kişi ile ilgili olarak öncesinde nasıl bir kişi istediklerini belirliyorlar. Sonrasında bu kişiyi bulup da onu elde etmek üzerinden planlar yapıyorlar. Genellikle amaçlarına ulaştıkları biliniyor.
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