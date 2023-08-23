Amanda Holden'ın mutlu evliliğin sırrı cinsel yaşamıymış... Tek tek anlattı

Jüri olduğu programda giydiği iddialı kıyafetleriyle adından söz ettiren ve seyircilerin eleştirilerine maruz kalan Amanda Holden'ın Sky series Sex: A Bonkers History programında yer alması gözleri yeniden ünlü sunucuya çevirdi.

Türkiye'de de yayınlanması beklenen yapımda yer alan Holden'ın uzun ve mutlu evliliğinin sırrı da yatak odasından geçiyor. Tarihin en iyi bilinmeyen seks hikayelerine ışık tutmak için harekete geçen programda özel hayatına dair de açık olan sunucu gündem oldu.

52 yaşındaki sunucu, uzun ve mutlu evliliklerinin ardındaki sır olarak sık sık plak yapımcısı kocası Chris Hughes ile macera dolu seks hayatını gösteriyor.



Yapımcılara göre "İzleyicileri cinsel tarih ve keşif yolculuğuna çıkarmak için mükemmel bir kişi" olan Amanda Holden evliliğinde mutlu olmak için ilkel seks, seks oyuncakları, oturma odasında cinsel ilişki gibi farklı şeylere başvuruyor.

Holden cinsel çekiciliğinde hayatında önemli olduğunu ve çıplak yemek yaparak da cinsel hayatını hareketlendirdiğini açık açık söylüyor.

