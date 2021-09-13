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  4. Amasya'da korkutan yangın! Balkondan hortumla müdahale etti

Amasya'da korkutan yangın! Balkondan hortumla müdahale etti

13.09.2021 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da 5 katlı bir apartmandaki en üst dairede yangın çıktı. Kısa süre içinde çatıyı saran yangına ilk müdahale karşı apartmandaki komşudan geldi. Yüksek alevler karşısında balkondan bahçe hortumuyla alevleri söndürmeye çalışan Abdullah Demirel, dumandan etkilenince polisler tarafından binadan indirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hacı İlyas Mahallesi Yörgüçpaşa Sokaktaki 5 katlı apartmanın en üstündeki dairede yangın çıktı. Kısa sürede çatıyı saran alevlere Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. O sırada karşı apartmanda yaşayan kaynak ustası Abdullah Demirel de bahçe hortumunu musluğa takıp tazyikli suyu yanan binaya tuttu.

"ELİMDEN GELDİĞİNCE ALEVLERİ SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTIM"

Yaşadıklarını anlatan 32 yaşındaki Demirel, “Patlama sesi oldu. Bir anda alevler yükseldi. Hortumu uzatıp alevlerin karşı tarafa sıçramamasına gayret ettim. Balkondan elimden geldiğince alevleri, kıvılcımları söndürmeye çalıştım” diye konuştu. Yakınlarını binadan tahliye edip bir süre daha alevlerin sıçramasını önlemeye çalışan Demirel, dumandan etkilenmesi üzerine polislerin kendisini binadan indirdiğini söyledi.

AMBULANSTA MÜDAHALE EDİLDİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Dumandan etkilenen vatandaşlara 112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
yangın Amasya
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