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Amasya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 18:57 | Son Güncelleme

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 kişi tutuklandı

Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 7’si tutuklandı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Suluova ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları öne sürülen A.B, A.Y, Z.K, L.Y, F.C, S.K, G.K, T.Ş. ve M.İ. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.B, A.Y, Z.K, L.Y, F.C, S.K. ve G.K, tutuklandı, T.Ş. ile M.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dosya kapsamında şüpheli C.B'nin de aynı suçtan arandığı bildirildi.

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