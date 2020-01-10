Amazon.com.tr’de kışı ısıtacak 'Yeni Yıl Yeni Sen' indirimleri başladı!

Amazon.com.tr’nin duyurusunu gerçekleştirdiği ‘’Yeni Yıl Yeni Sen’’ rehberi, 2020’ye yön verecek akıllı telefonlardan modaya, ev ürünlerinden spor ekipmanlarına, kitaptan bilgisayara yüzlerce ürünü altı farklı temada kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Amazon.com.tr 2020 yılına Türkiye’deki tüketicilerin hayli ilgisini çekecek, cazip fiyatlarıyla adından söz ettirecek ‘’ Yeni Yıl Yeni Sen’’ rehberiyle giriş yaptı. Türk tüketicilere sunduğu müthiş indirimler ile adından söz ettiren Amazon, bu kez hazırladığı ‘’Yeni Yıl Yeni Sen’’ rehberiyle tüketicilerin 2020’ye daha yeni başlamaları için tavsiyeler verecek. AMAZON.COM.TR’DEN ALTI FARKLI KATEGORİDE İNDİRİM



Amazon.com.tr’nin ‘’Yeni Yıl Yeni Sen’’ ürün rehberinde akıllı telefonlardan tutun da moda, ev ürünleri, spor ekipmanları, kitap ve bilgisayar gibi tüketicilerin alışveriş listelerinde üst sıralarda yer alan ürünler yer alıyor. Amazon.com.tr tarafından ilham verici olarak seçilen ürünler, ‘’Evini Yenile’’, ‘’Stilini Değiştir’’, ‘’Teknolojiyi yakala’’, ‘’Yeni bir hobi edin’’, ‘’Hareket et’’ ve ‘’Keyifle oku ve çalış olmak üzere altı farklı tema altında tüketicilerle buluşuyor. Hem de tüm bu kategoriler, her bütçeye uygun, her zevke hitap edecek şekilde kişiselleştiriliyor. Yani siz ne isterseniz, temalarda da karşınıza da o ürün için bir fırsat sunuluyor. Yeni Yıl Yeni Sen rehberinde kaçırırsanız üzüleceğiniz türden fırsatlar da yok değil.

SAMSUNG GALAXY NOTE 10+ 256GB AKILLI TELEFON



Samsung’un Galaxy Note serisi akıllı telefon ailesinin son ürünü olan Samsung Galaxy Note 10+, neredeyse çerçevesiz ekran deneyimini ve yeteneklerini keşfettikçe kullanıcısını kendisine bağlayan S-Pen kalemiyle hem günlük rutin işlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek hem de tüm bunları yaparken pilim bitiyor derdi yaşamayacaksınız. Galaxy Note 10+’ın içinde yer alan 4300 mAh değerindeki pili sayesinde ve eşsiz hızlı şarj yeteneği ile Galaxy Note 10+, kaçırılmayacak fiyatıyla Amazon.com.tr’un ‘’Yeni Yıl Yeni Sen’’ rehberinde sizleri bekliyor. İndirimli ürüne ulaşmak için şu bağlantıya tıklayabilirsiniz. ROWENTA LİSS & CURL DÜZLEŞTİRİCİ



Rowenta’nın Liss & Curl saç düzleştiricisi geleneksel saç düzeltme yöntemlerine nano teknolojiyi de ekleyen bir düzleştirici olarak öne çıkıyor. Rowenta Liss & Curl üzerinde bulunan Ultrashine nano seramik kaplaması ile, saça parlaklık ve yumuşaklık katarken saçınızı mükemmel şekilde düzleştiriyor. Rowenta Liss & Curl da, yüzde 29 indirimli fiyatıyla Amazon.com.tr’un ‘’Yeni Yıl Yeni Sen’’ rehberinde stiline önem veren tüketicisini bekliyor. Ürüne şu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.