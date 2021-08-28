Amazon ve Microsoft arasında ipler gerildi

ABD merkezli çok uluslu bir teknoloji şirketi olan Microsoft bilgisayar yazılımları, elektronik cihazlar, kişisel bilgisayarlar ve bilişim hizmetleri geliştirir, üretir, lisanslar satar. İki büyük şirket arasında yaşanan rekabet Amazon’un bulut yöneticisi Charlie Bell’in Microsoft’a geçmesi olayı ile daha da kızışmış bulunuyor. Microsoft rakibinin önüne geçmek için çalışmalarda bulunuyor.

Dünyaca ünlü ABD’li şirket Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, geçtiğimiz temmuz ayında CEO’luk koltuğunu Amazon Web Services (AWS) hizmetinin başındaki isim Andy Jassy’e bırakmıştı. Bu olayın ardından AWS ünitesinin başına tecrübeli yönetici Charlie Bell’in geçmesi bekleniyordu. Ancak beklenen olmadı ve Charlie Bell kurumsal başkan yardımcısı olarak Microsoft’a geçti. CNBC, Microsoft’un Amazon bulut yöneticisi Charlie Bell’i kurumsal başkan yardımcısı olarak işe aldığını doğruladı. Bu durum Microsoft için bir zaferi temsil ediyor.

Charlie Bell‘in henüz Microsoft’ta ne yapacağı net olarak bilinmiyor. CNBC’nin görüntülediği bir kopyaya göre, bir Microsoft şirket dizininde başkan yardımcısı ve Microsoft’un baş insan kaynakları görevlisi olan Kathleen Hogan’ın organizasyonu altında listelendi.

Bell’in AWS‘deki 15 yıllık liderliği göz önüne alındığında, Microsoft içindeki bu konumun olağandışı ve geçici olabileceği düşünülüyor.

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