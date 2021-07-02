Amber Heard herkesi şoke etti! Kızı olduğunu duyurdu

Kendisine şiddet uygulamakla suçladığı ABD'li oyuncu Johnny Depp'ten 2016'da ayrılan Amber Heard, anne olduğunu açıkladı.

Heard, Instagram hesabından hayranlarına sürpriz bir şekilde kızı olduğu haberini duyurdu. Bebeğiyle birlikte çekildiği bu fotoğrafını yayınlayan 35 yaşındaki oyuncu, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Bu haberi paylaştığım için çok heyecanlıyım. Yıllar önce bir çocuk sahibi olmak istediğime karar verdim. Bunu kendi şartlarımda yapmak istedim. Kaderimizin en temel parçalarından birini bu şekilde düşünmenin biz kadınlar için ne kadar radikal olduğunu şimdi anlıyorum.

KIZINA VEFAT EDEN ANNESİNİN ADINI VERDİ

"Umarım beşik almak için yüzük istememenin normalleştiği bir noktaya geliriz" diyen Amber Heard, sözlerine şu şekilde devam etti:

Bir yanım özel hayatımın kimseyi ilgilendirmediğini savunmak istiyor. Ayrıca işimin doğasının beni bunu kontrol altına almaya zorladığını da biliyorum. Kızım 8 Nisan 2021'de doğdu. Adı Oonagh Paige Heard. O, hayatımın geri kalanının başlangıcı.

Heard'ın kızına verdiği Paige adının, ölen annesinin adı olduğu öğrenildi.

TAŞIYICI ANNEDEN DÜNYAYA GELDİ

Page Six'in haberine göre; Amber Heard'a sağlık sorunları nedeniyle asla kendi bebeğini taşıyamayacağı söylendikten sonra, oyuncunun kızı bir taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya geldi.

"DOĞUMA ŞAHİT OLDU"

Ünlü oyuncuya yakın bir kaynak, "Oonagh kesinlikle muhteşem ve Amber de mutluluk sarhoşu. Her zaman anne olmak istediğini biliyordu ve bu onun en büyük dileğinin gerçekleşmesi anlamına geliyor. Amber, Oonagh'ın hayatına girmesine yardım eden harika kadına minnettar. Amber için en önemli şey, Oonagh'ın doğum anına şahit olabilmesi" dedi.

Aynı kişi ayrıca, "Doğurganlıkları hakkında konuşamayacaklarını hisseden, endişeli ve mahcup olan o kadar çok kadın var ki; Amber onların desteklendiklerini hissetmelerini ve doğurganlık sorunları olsa bile bebek sahibi olmanın birçok yolu olduğunu anlamalarını istiyor" ifadelerini kullandı.

