Amber Heard kimdir? Amber Heard-Johnny Deep arasındaki dava gündem oldu

Johhny Deep ile Amber Heard’un 3 Şubat 2015 yılında Los Angeles’taki evlerinde sade bir nikahla gerçekleşen nikahları tüm dünya basını tarafından yayından takip edildi. 2010 yılında ‘The Rum Diary’ filminin setinde tanışarak birbirlerine aşık olan çiftin arasındaki yaş farkı da uzun bir süre gündemi meşgul etmişti. 57 yaşındaki Johhny Deep ve 34 yaşındaki Amber Heard tüm eleştirenlere inat nikah masasına oturdu. Çiftin büyülü aşk hikayesi 2020 yılında gerilimli bir boşanma davasına dönüştü.

Johhny Deep ile olan çalkantılı evliliği gündemde tazeliğini korurken Amber Heard’ın yeni bir ilişkiye yelken açtığı söylentilere sosyal medyada hızlı bir şekilde yayıldı. James Franco ile görüntülenen Amber Heard adından söz ettirmeye devam ediyor. Boşanma davası ve yeni aşk haberlerinin gölgesindeki Amber Heard hakkında bilgi almak isteyenler Amber Heard kimdir sorusuna yanıt arıyor.

Amber Heard kimdir?

Tam adı Amber Laura Heard olan başarılı oyuncu 22 Nisan 1986 yılında Teksas’ta doğdu. St. Michael Katolik Akademesi’ndeki eğitiminden Hollywood’a gitmek için ayrıldı. 17 yaşındayken New York’a giden Amber Heard modellik kariyerine adım attı. Daha sonrasında ise; Los Angeles’ta oyunculuk kariyerine başladı. 2004 yılında Billy Bob Thorton’un başrolünü oynadığı Friday Night Lights filminde rol aldı. İlk başrolünü ise 2006 yılında çekilen The Boys Love Mandy filmindeki Mandy Lane karakteriyle gerçekleştirdi. Bu filmdeki başarısı Amber Heard’u Toronto Uluslararası Film Festivali’nde yer almasını sağladı. Amber Heard’un dizi olarak ilk projesi ise Hidden Palms’tır.

Amber Heard Pineapple Express, Zombieland, The Joneses, And Soon the Darkness, The Ward, Drive Angry ve The Rum Diary filmlerinde rol aldı.

Tasya van Ree ile yaşadığı 4 yıllık ilişkinin ardından Amber Heard sürpriz bir kararla 2015 yılında Johnny Depp ile evlendi.