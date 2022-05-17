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Amber Heard’tan şaşırtan suçlama! Aquaman 2 filmindeki rolünün kısaltıldığını iddia etti

17.05.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Johnny Depp ile olaylı bir şekilde devam eden mahkeme süreci nedeniyle dünya gündemine yerleşen oyuncu Amber Heard, Aquaman 2 filmindeki rolünün yapım şirketi Warner Bros. Tarafından kısaltıldığını iddia etti.

Amber Heard’tan şaşırtan suçlama! Aquaman 2 filmindeki rolünün kısaltıldığını iddia etti

DC Comics'in süper kahramanlarından Aquaman'e odaklanan 2018 yapımı solo "Aquaman" filminde, Jason Momoa ile başrolü paylaşan ve Mera karakterini canlandıran Amber Heard, eski eşi Johnny Depp ile yaşadığı çalkantılı ilişkiyle gündeme gelmeye devam ediyor. Usta oyuncu Depp, eski eşi Heard’un kendisine yönelttiği aile içi şiddet iddialarının iftira olduğu ve kariyerini sekteye uğrattığını iddia ederek tazminat dava açmıştı. Dava süreci ikilinin rol aldığı filmleri de etkiledi.

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"İLK SENARYO TASLAKLARINDAN FARKLI"

Amber Heard, bugün mahkemedeki ifadesinde, Warner Bros'un başlangıçta kendisini devam filminde istemediğini ama filmde yer alabilmek için çok savaştığını belirtti ve sonuçta kendisine sunulan ilk senaryo taslaklarına kıyasla, rolünün çok kısaltılmış olduğunu ve önemli aksiyon sahnelerinin filmden çıkartılmış olduğunu söyledi.

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Amber Heard
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