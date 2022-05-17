Amber Heard'ün bir yalanı daha ortaya çıktı! 7 milyon doları...

Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard savunma yaptı. Amber Heard, Johnny Depp’ten boşanırken aldığı 7 milyon doları ACLU (Amerikan Sivil Özgürlük Birliği) kurumuna bağışlayacağını duyurmuştu. Heard, verdiği ifadede Depp’in kendisine açtığı 50 milyon dolarlık karalama davası sebebiyle 3.5 milyon dolarını kuruma vermediğini itiraf etti.

YALAN SÖYLEDİ

Heard, 2020 yılında İngiliz mahkemesinde boşanmadan aldığı tüm parayı kuruma bağışladığını “7 milyonun hepsini iki kurum arasına bölüştürdüm” sözleriyle dile getirmişti. Oyuncu, boşanma sürecinde teklif edilen miktardan daha azını kabul ettiğini ve Depp’in parasıyla ilgilenmediğini belirtmişti.

Davada ifade veren Heard, Depp için “Verdiğim sözü tutmak istiyorum tabii ama bunu yapmak için beni mahkemeye vermekten vazgeçmesi gerekiyor” dedi.

Depp’in avukatı Heard’ün ilk başta 4 milyon talep ettiğini ama boşanma görüşmeleri esnasında miktarın 7 milyon dolara yükseldiğini belirtmişti.

Kayıtlar esnasında gözyaşlarını tutamayan oyuncu, “Bugün burada oturmayı hiç istemezdim. Burada olmak istemiyorum” dedi.

"ONA ZARAR VERMEK İSTEMEDİM. ONU ÇOK SEVDİM"

Hiç kimsenin Depp’in tarafında olup onun çıkarını düşünmediğini belirten Heard, ona devamlı ‘evet’ diyen insanlarla çevrili olduğunu ifade etti. Oyuncu, "Kimse ona ‘bunları yapma’ demedi. Ona zarar vermek istemedim. Onu çok sevdim. Bunu neden polise hiçbir şeye bildirmediğimi açıklamak için söylüyorum. Bunu Johnny’ye yapmak istemedim" dedi



