Ambulans içinde duygusal anlar! 112 acil tıp teknisyeni kazada yaralanan çocuğa ayağındaki çorapları çıkarıp giydirdi

Ankara’da 112 acil tıp teknisyeni Aysel Göçer'in kazada yaralanan 8 yaşındaki çocuğa ayağındaki çorapları çıkartıp giydirdiği anlar sosyal medyada viral oldu. Görüntülerin sosyal medyada çok konuşulmasından sonra Göçer, "Dünkü vakada benim oğlum yerine koyduğum bir vakaymış gibime geldi. O yüzden hiçbir ley düşünemeden eksisini artısını tartmadan direkt içimden gelen neyse onu yapmaya çalıştım. Hiçta pişman değilim yine olsa yine yaparım" dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İyi insanlar da var şükür" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İnsanı insan yapan sevgidir. Helal olsun. Yüce Rabbim bizleri bu tür insanlarla karşılaştırsın." yorumunu yaptı.