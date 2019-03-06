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Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçındaki gerginlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 12:29 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: - "Spor adına bunlar yapılamaz. Bunlar, bu sahalarda görülebilecek hadiselerden olamaz açıkçası. Bunu tasvip etmek mümkün değildir, gereken elbette yapılmalıdır" - Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cevat Ekşi: - "Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu işin takipçisi olacağız, bırakmayacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçındaki gerginliğe ilişkin, "Spor adına bunlar yapılamaz. Bunlar, bu sahalarda görülebilecek hadiselerden olamaz açıkçası. Bunu tasvip etmek mümkün değildir, gereken elbette yapılmalıdır." dedi.

Yavuz ve AK Parti Sakarya milletvekilleri, Sakaryaspor Kulübü'nü ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, milletvekilleri Recep Uncuoğlu, Çiğdem Erdoğan Atabek ve Kenan Sofuoğlu ile AK Parti Sakarya Büyükşehir Başkan adayı Ekrem Yüce ve AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Rüstemler Tesisleri'nde kulüp başkanı Cevat Ekşi ve yöneticilerle bir araya geldi.

- "Yaşananları tasvip etmek mümkün değil"

Maçta yaşanan olaylara ilişkin bilgi alan Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzücü olayın ardından bütün programlarını keserek milletvekilleri, il başkanı ve belediye başkan adayıyla kulübe gelmek istediklerini söyledi.

Yaşananları tasvip etmenin mümkün olmadığını belirten Yavuz, "Spor adına bunlar yapılamaz. Bunlar, bu sahalarda görülebilecek hadiselerden olamaz açıkçası. Buradaki kardeşlerimiz sporcularımız, orada futbolunu oynamaya giderken, onlar birtakım hazırlıklar yapmışlar demek ki... Başka niyetlerle, meseleyi başka yere götürmek adına hazırlıklar yapmışlar. Taammüden işlere girişmişler belki. Bunu tasvip etmek mümkün değildir, gereken elbette yapılmalıdır." diye konuştu.

Yavuz, kulübün girişimlerde bulunduğunu dile getirerek, konunun takipçisi olacaklarını kaydetti.

Maçla ilgili Meclise birtakım soru önergeleri gittiğini, onların da takipçisi olduklarını aktaran Yavuz, "Yavuz hırsız ev sahibini kovarmış. Bu türden yaklaşımları kabul etmek mümkün değildir. Bizim de bu olaylar ve girişimler karşısında sessiz kalmamız, Sakaryaspor'un yanında kaya gibi yer almamamız mümkün değildir. Dolayısıyla Sakaryaspor'un menfaatlerini korumak, bu türden haksız yaklaşımların da önünde geçmek adına efor sarf etmek bütün milletvekillerimizin ve her birimizin boynunun borcudur. Bunu yapacağız elbette." ifadelerini kullandı.

Kulüp Başkanı Cevat Ekşi de olayla ilgili bütün girişimleri yaptıklarını, konunun takipçisi olacaklarını vurgulayarak, "Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Vekillerimiz de bizim yanımızda. Geldiler, onlara da teşekkür ediyorum. Bu işin takipçisi olacağız, bırakmayacağız." diye konuştu.

- Olay

Hafta sonu Diyarbakır Stadı'nda oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçının ardından Sakaryasporlu 4 futbolcunun, Huzur Polis Merkezi'ne başvurarak rakip takımın oyuncusu Mansur Çalar'dan kendilerini kesici aletle yaraladığı iddiasıyla şikayetçi olmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, savcılıkta ifade veren Çalar, nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.

Çalar, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada iki gün en yakın kolluk birimine giderek imza atması şartıyla serbest bırakılmıştı.

Mahkemece, adli kontrol tedbirlerine uyulmaması halinde Çalar'ın tutuklanabileceği ihtarında bulunulmuştu.

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