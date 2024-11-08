Ameliyat masasında öldükten sonra yeniden dirildi! "Bedenden ayrıldım" dedi... Gördüklerini anlatınca tüyleri diken diken etti

MYNET|DIŞ HABERLER 1991 yılında 35 yaşındayken bir ameliyat sırasında ölümden dönme deneyimi yaşadığını ve klinik olarak ölü olarak kabul edildiğini söyleyen Pam Reynolds Lowery isimli kadının yaşadıkları herkesi meraklandırdı. Büyük bir anevrizma nedeniyle beyin ameliyatı geçirmek zorunda kaldığını söyleyen Lowery, ameliyatın çok zor olduğunu ve hayatta kalma şansının doktorlar tarafından düşük olarak nitelendirildiğini belirtti. Tüm düşük şansına rağmen ameliyat olmaya karar verdiğini söyleyen Lowery, inanılmaz bir deneyim yaşadı.

BEDENİNDEN DIŞARI ÇIKTIĞINI GÖRDÜ

Ameliyatın başlamasından sonra bedeninden ayrıldığını dile getiren Lowery, "Vücuduma bakıyordum. Bunun benim vücudum olduğunu biliyordum ama umursamadım. Bakış açım bir nevi doktorun omzundaydı. Elindeki aleti hatırlıyorum, elektrikli diş fırçamın sapına benziyordu. Kafatası testereyle açılacaklarını varsaymıştım. 'Testere' terimini duymuştum ama gördüğüm şey bir testereden çok bir matkaba benziyordu" dedi.

Vefat eden amcasının kendisine tuhaf bir varoluşsal düzlemde rehberlik ettiğini ifade eden Lowery, "Beni tekrar bedene götüren amcamdı ama sonra bedenin olduğu yere gittim ve o şeye baktım ve kesinlikle içine girmek istemedim. Sonunda beni ikna etti" ifadelerini kullandı.