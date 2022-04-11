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Ameliyat sonrası hasta hayatını kaybetti! Doktor Prof. Dr. Alper Çelik hakkında istenen ceza belli oldu

11.04.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 50 yaşındaki Selahattin Serin’in diyabet ameliyatı olmasının ardından hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Hastasının ölümüne neden olduğu iddia edilen Prof. Dr. Alper Çelik hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ameliyat sonrası hasta hayatını kaybetti! Doktor Prof. Dr. Alper Çelik hakkında istenen ceza belli oldu

İddiaya göre İstanbul'da 50 yaşındaki Selahattin Serin, geçirdiği diyabet ameliyatı sonrasında hayatını kaybetti. Serin'in ölümüyle ilgili düzenlenen raporda şüpheli doktor Alper Çelik’in tıbbi uygulama hatası yaptığı aktarıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Prof. Dr. Alper Çelik hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

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KENDİ YÖNTEMİNİ UYGULAMIŞ

Şüpheli doktor Alper Çelik’in ifadesine yer verilen iddianamede, kendisinin obezite ve metabolik cerrahi uzman hekimi olduğunu, ‘metabolik cerrahi operasyonu’ adlı diyabet ameliyatı uygulamasını kendisinin getirdiğini, bu yöntemle de bir çok kişiyi ameliyat ettiğini, bu yöntemde hastanın ince bağırsağının son kısmının ince bağırsağın baş kısmına taşınmakta olduğunu söylediği kaydedildi.

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AMELİYAT SONRASI AĞRILARI SÜRDÜ, KURTARILAMADI

Hazırlanan iddianamede, maktul Selahattin Serin’in Tip 2 Diyabet ve obezite hastası olduğu, tedavi maksadıyla Doktor Alper Çelik'e müracaat ettiği ve diyabet ameliyatı (metabolik cerrahi) yaptırmaya karar verdiği belirtildi. İddianamede, 19 Aralık 2017’de İstanbul Cerrahi Hastanesi'nde ameliyatın gerçekleştirildiği, ameliyattan sonra hastanın 5 gün kadar hastanede yattıktan sonra taburcu edildiği ancak hasta yakınlarının beyanlarına göre hastada bu süre zarfında ağrının dinmemesi, dışkıya çıkamama gibi sorunların yaşandığı aktarıldı. Hasta Serin’in taburcu olduktan sonra uçakla İzmir'e gittiğinin ancak burada da ağrılarının sürdüğünün anlatıldığı iddianamede, Selahattin Serin’in 27 Aralık 2017 tarihinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı kaydedildi.

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'DOKTOR TIBBİ UYGULAMA HATASI YAPTI'

İddianamede yer alan İzmir Adli Tıp Morg İhtisas Dairesince düzenlenen otopsi raporunda, ölüm nedeninin, hastanın geçirdiği operasyon sonrası hastada karın zarı iltihabı sonucu olduğu belirtilirken, Adli Tıp Kurumu 8. Adli Tıp İhtisas Kurulu'nca düzenlenen raporda da, ameliyat öncesi gerekli tetkiklerinin yapıldığı ancak maktulün hiçbir laboratuvar tetkiki ve radyolojik inceleme yapılamadan taburcu edilmesinin tıbben eksiklik olduğu kaydedildi. Ayrıca, 2 gün sonra aşırı kusma nedeniyle telefonla kendisine danışılmasına rağmen sadece ilaç önermesi ve durumun aciliyetini anlatmayıp bir sağlık kuruluşuna yönlendirmemesi sebebiyle şüpheli doktor Alper Çelik’in tıbbi uygulama hatası yaptığı da aktarıldı.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Hazırlanan iddianamede, şüpheli doktor Alper Çelik hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: İHA

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