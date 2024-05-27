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  4. Emekli öğretmen metrelerce sürüklendi! Kaza anı kameraya anbean yansıdı

Emekli öğretmen metrelerce sürüklendi! Kaza anı kameraya anbean yansıdı

27.05.2024 20:30
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Edirne'de feci bir kaza yaşandı. Motosikletin yaya geçidinde çarptığı 70 yaşındaki emekli öğretmen Nesrin Gidergi hayatını kaybetti, savrulan motosikletin sürücüsü Yusuf G. (48) ise ağır yaralandı. Kaza anı bir araç kamerasına anbean yansıdı.

Emekli öğretmen metrelerce sürüklendi! Kaza anı kameraya anbean yansıdı

Edirne'de feci bir kaza meydana geldi. Kaza, saat 15.15 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yusuf G. yönetimindeki motosiklet, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan emekli öğretmen Nesrin Gidergi'ye hızla çarptı.

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Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen Gidergi ve motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Gidergi ve Yusuf G.'ye ilk müdahale olay yerine sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Gidergi, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Yusuf G.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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"ÜZERİMİ ÇIKARTIP TAMPON YAPTIM"

Kazanın görgü tanığı Ediz Canbazoğulları, motosikletiyle seyir halindeyken ses duyduğunu belirterek, "Dönüp baktığımızda sol tarafa yaya geçidinden bu tarafa doğru sürüklenen motosiklet sürücünü gördüm. İlk müdahaleyi yapmak için geri döndüm. Çok kanaması vardı tampon yapmam lazımdı. Üzerimi çıkarıp tampon yaptım. Çarptığı yayaya sağlık ekipleri kalp mesajı yaptılar" dedi.

Polis ekiplerin yaptığı incelemede kaza sonrası Nesrin Gidergi'nin 18, motosiklet sürücüsü Yusuf G.'nin 45 metre, motosikletin ise 91 metre sürüklendiği belirlendi. Kaza anı ise seyir halindeki bir aracın kamerasına anbean yansıdı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Edirne kaza
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