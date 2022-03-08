Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken, Putin’e öldürülen kardeşini hatırlatarak çağrıda bulundu: Savaşı durdur

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken, Putin’e öldürülen kardeşini hatırlatarak çağrıda bulundu: Savaşı durdur

08.03.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde 13. günü gelindi. Tüm dünya bölgeden gelecek barış haberini beklerken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan Rus lider Vladimir Putin'in özel hayatına dair dünya gündemine oturan açıklamalar yaptı. Putin’in 1 yaşındaki kardeşi Viktor’un İkinci Dünya Savaşı sırasında Lenigrad’da Nazi güçleri tarafından öldürüldüğünü hatırlatan Blinken, Rus lidere “Savaşı durdur” diyerek barış çağrısını yineledi.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken, Putin’e öldürülen kardeşini hatırlatarak çağrıda bulundu: Savaşı durdur

Rusya askerlerinin Vladimir Putin’in emriyle Ukrayna’ya girişinin üzerinden 13 gün geçti. İki lider arasındaki müzakareler devam ederken Amerika Birleşik Devletleri’nden bir barış çağrısı daha geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Putin’in özel hayatındaki bir detaya gönderme yaparak savaşı sonlandırmasını istedi. Blinken, Putin’in İkinci Dünya Savaşı sırasında 1 yaşında olan kardeşinin Nazi güçleri tarafından öldürüldüğünü ifade ederek Ukrayna işgalini sonlandırmasını istedi.

ÖZEL HAYATINI GÜNDEME GETİRDİ

2

Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel hayatına dair detayları gizli tutmayı seven ve başaran bir lider olarak tanınıyor. Ailesini ve özel ilişkilerini medyadan uzakta yaşamayı tercih eden Putin’i Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken, özel hayatındaki bir ayrıntıyla vurmayı başardı. Blinken, Putin'in 1 yaşındaki kardeşi Viktor'un 900 günlük Leningrad sırasında öldüğünü söyledi.

Putin’e ikizi kadar benzeyen Ukraynalı askeri görenler gözlerine inanmadı! “Putin’in Ukrayna’da ne işi var?”Putin’e ikizi kadar benzeyen Ukraynalı askeri görenler gözlerine inanmadı! “Putin’in Ukrayna’da ne işi var?”

“BU UTANÇ VERİCİ”

KAPAK 1

Letonya'nın başkenti Riga'ya yaptığı ziyaret sırasında, "Her Rus, İkinci Dünya Savaşı sırasında, Leningrad halkının sistematik olarak aç bırakıldığını ve zulme uğradığını bilir. Her Rus bunu biliyor." diye sözlerine başlayan Dışişleri Bakanı, "Bu kuşatma, bir yaşındaki erkek kardeşi hayatını kaybeden Başkan Putin'inki de dahil olmak üzere milyonlarca Rus ailesini etkiledi" ifadelerini kullandı.

Blinken, Putin’in hayatına atıf yaptığı konuşmasında, “Şimdi Rusya, Mariupol gibi şehirleri aç bırakıyor. Bu utanç verici. Rus güçlerinin aralıksız bombardımanını sürdürdüğü güneydeki liman kenti Mariupol’da yüz binlerce insan aç ve susuz kaldı. Birleşmiş Milletler, aileler için güvenli geçişler talep ediyor. Ancak, ateşkes sağlamak için önceki iki çaba başarısız oldu ve Rus birlikler insanların ülkeyi terk etmesini engelledi.” dedi.

SON DAKİKA: Zehirlenerek öldürülen Rus casustan ses getirecek Putin iddiası! 'Reşit olmayan kişilerle...'SON DAKİKA: Zehirlenerek öldürülen Rus casustan ses getirecek Putin iddiası! 'Reşit olmayan kişilerle...'


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski Rus ajanıydı! Sözleri olay oldu: Böyle inanç dalgası...Eski Rus ajanıydı! Sözleri olay oldu: Böyle inanç dalgası...
Şaşırtan iddia! Sevgilisi ve çocuklarını o ülkede saklıyorŞaşırtan iddia! Sevgilisi ve çocuklarını o ülkede saklıyor
35 yaş küçük! Putin’in gizli aşkı...35 yaş küçük! Putin’in gizli aşkı...
Anahtar Kelimeler:
Rusya Vladimir Putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Hamile kaldı! Ailesine cevabı şoke etti: Sevgilim hapşırınca...

Hamile kaldı! Ailesine cevabı şoke etti: Sevgilim hapşırınca...

Ses getirecek Putin iddiası! 'Zevk alıyor'

Ses getirecek Putin iddiası! 'Zevk alıyor'

Canlı yayında göğsü açıldı! Sunucular ne yapacağını şaşırdı

Canlı yayında göğsü açıldı! Sunucular ne yapacağını şaşırdı

Yetişkin film yıldızıydı! “Yatak odasındaki zaafım...”

Yetişkin film yıldızıydı! “Yatak odasındaki zaafım...”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.