Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken, Putin’e öldürülen kardeşini hatırlatarak çağrıda bulundu: Savaşı durdur

Rusya askerlerinin Vladimir Putin’in emriyle Ukrayna’ya girişinin üzerinden 13 gün geçti. İki lider arasındaki müzakareler devam ederken Amerika Birleşik Devletleri’nden bir barış çağrısı daha geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Putin’in özel hayatındaki bir detaya gönderme yaparak savaşı sonlandırmasını istedi. Blinken, Putin’in İkinci Dünya Savaşı sırasında 1 yaşında olan kardeşinin Nazi güçleri tarafından öldürüldüğünü ifade ederek Ukrayna işgalini sonlandırmasını istedi.

ÖZEL HAYATINI GÜNDEME GETİRDİ

Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel hayatına dair detayları gizli tutmayı seven ve başaran bir lider olarak tanınıyor. Ailesini ve özel ilişkilerini medyadan uzakta yaşamayı tercih eden Putin’i Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken, özel hayatındaki bir ayrıntıyla vurmayı başardı. Blinken, Putin'in 1 yaşındaki kardeşi Viktor'un 900 günlük Leningrad sırasında öldüğünü söyledi.

“BU UTANÇ VERİCİ”

Letonya'nın başkenti Riga'ya yaptığı ziyaret sırasında, "Her Rus, İkinci Dünya Savaşı sırasında, Leningrad halkının sistematik olarak aç bırakıldığını ve zulme uğradığını bilir. Her Rus bunu biliyor." diye sözlerine başlayan Dışişleri Bakanı, "Bu kuşatma, bir yaşındaki erkek kardeşi hayatını kaybeden Başkan Putin'inki de dahil olmak üzere milyonlarca Rus ailesini etkiledi" ifadelerini kullandı.

Blinken, Putin’in hayatına atıf yaptığı konuşmasında, “Şimdi Rusya, Mariupol gibi şehirleri aç bırakıyor. Bu utanç verici. Rus güçlerinin aralıksız bombardımanını sürdürdüğü güneydeki liman kenti Mariupol’da yüz binlerce insan aç ve susuz kaldı. Birleşmiş Milletler, aileler için güvenli geçişler talep ediyor. Ancak, ateşkes sağlamak için önceki iki çaba başarısız oldu ve Rus birlikler insanların ülkeyi terk etmesini engelledi.” dedi.



