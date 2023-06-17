Koronavirüs zannetti! Günlerce ateşi düşmedi, öksürüğü kesilmedi... 35 yaşında kızamık oldu

Türkiye’de son yıllara kadar kızamık vakalarının sayısı azken özellikle yetişkin dönemlerinde bu durum son derece nadir görülüyor. NTV’den Melike Şahin’in haberine göre, Kocaeli Üniversite Klinik Araştırmalar Koordinatörü Gülşah Becerikli Aksan birkaç gündür devam eden yüksek ateş ve geçmeyen öksürük nedeniyle çalıştığı hastaneye başvurduğunda 35 yaşında kızamık olduğunu öğrendi.

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Çocukken aşı olduğunu söyleyen Aksan, “Her yerim kabardı. Gözlerim kapandı. Fotoğrafımı hocama gönderdiğimde kızamık tanısı konuldu. Halk Sağlığına’da örnek gönderdik orada da doğrulandı. Çocukken tek doz aşı olmuştum. Kardeşlerim kızamık geçirdiği zaman hatta bana bulaşmadı. Fakat daha sonradan aşı politikasında tek dozun yeterli olmadığı anlaşıldı. 1999 yılından sonra ilkokula başlayanlarda böyle bir uygulamaya geçilmiş. Ben tek dozda kalmışım” diye konuştu.

Çalıştığı enfeksiyon kliniğinde tedavi altına alındığını belirten Aksan, “Çalıştığım yerde hasta olarak tedavi edildim. Tek başıma doğru düzgün hareket edecek durumda değildim. Gözlerim de kapalıydı. Benim gözlerim miyop astigmat hastalıkla beraber hiç göremeyeye başladım. Beslenme problemim oldu. Su bile içemiyordum. Nereden bulaştığı konusunda hiçbir fikrim yok. Çünkü ben her yerde hâlâ maskesini takan biriyim” ifadelerini kullandı.

“AŞILARA ÖZEN GÖSTERİLMESİ GEREKİYOR”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan “Ben erişkin kızamığı hiç görmüyorum. Önemli bir şey bu. Çünkü gerçekten çocukluk çağı hastalığı dediğimiz basit hastalıkların komplikasyonları ciddi olabilir. Aşılara özen gösterilmesi gerekiyor.” dedi.