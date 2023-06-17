Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medya onu konuşuyor! Yaşına kimse inanmıyor... 123 yaşındaki kadın uzun yaşamın sırrını böyle paylaştı

Sosyal medya onu konuşuyor! Yaşına kimse inanmıyor... 123 yaşındaki kadın uzun yaşamın sırrını böyle paylaştı

17.06.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’da yaşayan Amantina dos Santos Duvirgem isimli bir kadın 22 Haziran 1900 yılında dünyaya geldi ve şu anda 123 yaşında. Önümüzdeki günlerde doğum gününü kutlayacak olan Duvirgem tüm zamanların yaşayan en yaşlı insanı için Guinness Rekorlar Kitabını zorlayacak. Brezilyalı yetkililer tarafından ülkenin en yaşlı kişisi olarak açıklanan Duvirgem 123 yıl yaşamının sırrını paylaştı.

Sosyal medya onu konuşuyor! Yaşına kimse inanmıyor... 123 yaşındaki kadın uzun yaşamın sırrını böyle paylaştı

Çevresindekiler tarafından Dona Julia olarak bilinen Duvirgem, yaklaşık 150 cm boyunda ve Parana eyaletindeki Serra Gaias bölgesinde tamamen ona uygun olarak hazırlanan bir evde yaşıyor. En az 20 yıldır onunla birlikte olan Maria Edenir Lucio tarafından bakımları yapılıyor. Duvirgem ise uzun yaşamının sırrını dengeli ve düzenli beslenmeye bağlıyor.

HİÇBİR İLAÇ KULLANMIYOR

kapak1

Duvirgem’in bilinen hiçbir hastalığının olmadığı ve dolayısıyla ilaç kullanmadığı belirtilirken yaşlı kadının en sevdiği yiyeceklerin haşlanmış yumurta ve manyok unuyla yapılan tipik bir Brezilya pastası olan Bolo de Polvilho olduğu belirtildi.

6

Dünyanın en yaşlı insanı olarak şu anki Guinness Dünya Rekoru sahibi, bu yıl 4 Mart'ta 116 yaşına giren İspanyol Branyas Morera.Duvirgem’in devletten emekli maaşı almaya başladığında ona ilk olarak verilen doğum belgesi şu anda Guinness Dünya Rekorları tarafından kabul edilmiyor.

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyada gündem yarattı! İzleyenler gözlerine inanamadı

Sosyal medyada gündem yarattı! İzleyenler gözlerine inanamadı

 Sosyal medya onu konuşuyor! Yaşına inanamayacaksınız

Sosyal medya onu konuşuyor! Yaşına inanamayacaksınız

100 yaşından sonra kafasında boynuz çıkmıştı! Yaşını duyan şaşırıyordu

100 yaşından sonra kafasında boynuz çıkmıştı! Yaşını duyan şaşırıyordu

 İhaneti ifşa etti! Gelin ve eniştesinin yatakta videosu...

İhaneti ifşa etti! Gelin ve eniştesinin yatakta videosu...

 Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

 4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! “Mucize” diyerek...

4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! “Mucize” diyerek...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocası ve sevgilisini arabada yakaladı! Ortalık bir anda karıştıKocası ve sevgilisini arabada yakaladı! Ortalık bir anda karıştı
Yere çömelip plajda suşi yedi! Bikinisiyle oturuşu gündem yarattıYere çömelip plajda suşi yedi! Bikinisiyle oturuşu gündem yarattı
Çıplak pozlarına bir yenisini daha ekledi! Onu kimse durduramıyorÇıplak pozlarına bir yenisini daha ekledi! Onu kimse durduramıyor
Anahtar Kelimeler:
guinness

En Çok Okunan Trend Haberler

Yere çömelip plajda suşi yedi! Bikinisiyle oturuşu gündem yarattı

Yere çömelip plajda suşi yedi! Bikinisiyle oturuşu gündem yarattı

Öğrenciler sınıfın boş olduğunu sandı! Cinsel ilişki anları ifşa edildi

Öğrenciler sınıfın boş olduğunu sandı! Cinsel ilişki anları ifşa edildi

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Uçuş görevlisi otel odalarının güvenliğini böyle kontrol ediyormuş

Uçuş görevlisi otel odalarının güvenliğini böyle kontrol ediyormuş

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dansın dozunu kaçırdı! Seyircinin kolunu kırdı

Dansın dozunu kaçırdı! Seyircinin kolunu kırdı

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

Evi temizlerken çuval çuval para buldu

Evi temizlerken çuval çuval para buldu

Katılamadığı düğüne bulduğu çözümle damga vurdu

Katılamadığı düğüne bulduğu çözümle damga vurdu

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.