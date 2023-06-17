Sosyal medya onu konuşuyor! Yaşına kimse inanmıyor... 123 yaşındaki kadın uzun yaşamın sırrını böyle paylaştı

Çevresindekiler tarafından Dona Julia olarak bilinen Duvirgem, yaklaşık 150 cm boyunda ve Parana eyaletindeki Serra Gaias bölgesinde tamamen ona uygun olarak hazırlanan bir evde yaşıyor. En az 20 yıldır onunla birlikte olan Maria Edenir Lucio tarafından bakımları yapılıyor. Duvirgem ise uzun yaşamının sırrını dengeli ve düzenli beslenmeye bağlıyor.

HİÇBİR İLAÇ KULLANMIYOR

Duvirgem’in bilinen hiçbir hastalığının olmadığı ve dolayısıyla ilaç kullanmadığı belirtilirken yaşlı kadının en sevdiği yiyeceklerin haşlanmış yumurta ve manyok unuyla yapılan tipik bir Brezilya pastası olan Bolo de Polvilho olduğu belirtildi.

Dünyanın en yaşlı insanı olarak şu anki Guinness Dünya Rekoru sahibi, bu yıl 4 Mart'ta 116 yaşına giren İspanyol Branyas Morera.Duvirgem’in devletten emekli maaşı almaya başladığında ona ilk olarak verilen doğum belgesi şu anda Guinness Dünya Rekorları tarafından kabul edilmiyor.