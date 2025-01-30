Amerika Birleşik Devletleri'ndeki uçak kazasından 20 dakika öncesinde kocasına mesaj attı! "İnişe geçiyoruz" demişti

MYNET|DIŞ HABERLER Kansas'tan kalkan American Airlines'a bağlı yolcu uçağı saat 21:00 civarında Washington havaalanında Runaway 33'e yaklaşırken askeri helikopterle çarpıştı.

KARISININ MESAJLARINI GÖSTERDİ

Hamaad Raza isimli adam karısının American Airlines uçağının Washington DC'de bir Army Black Hawk helikopteriyle çarpışmasından dakikalar önce kendisine inişe geçtiklerine dair bir mesaj attığını söyleyerek yerel basına cep telefonuna gelenmesajları gösterdi.

"20 DAKİKA İÇİNDE İNECEKLERİNİ SÖYLEDİ"

Karısının kazanın yaşandığı yolcu uçağında bulunduğunu belirten Raza, WUSA'ya yaptığı açıklamada, "Bana 20 dakika içinde ineceklerini mesaj attı. Mesajını yanıtladım. Yanıtlarımın iletilmemesi üzerine bir şeylerin ters gittiğini fark ettim. Şu anda birinin onu nehirden çıkarması için dua ediyorum. Dua edebileceğim tek şey bu" dedi.