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Amerika Birleşik Devletleri'ndeki uçak kazasından 20 dakika öncesinde kocasına mesaj attı! "İnişe geçiyoruz" demişti

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
30.01.2025 15:06
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Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yolcu uçağı ile askeri helikopterin havada çarpışması sonucunda korkunç bir kaza yaşandı. Hem yolcu uçağı hem de helikopter Potomac Nehri'ne düştü. Hamaad Raza isimli adam, yolcu uçağında bulunan eşinden çarpışmadan hemen önce iniş yaptıklarına dair bir mesaj aldığını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki uçak kazasından 20 dakika öncesinde kocasına mesaj attı! "İnişe geçiyoruz" demişti

MYNET|DIŞ HABERLER Kansas'tan kalkan American Airlines'a bağlı yolcu uçağı saat 21:00 civarında Washington havaalanında Runaway 33'e yaklaşırken askeri helikopterle çarpıştı.

KARISININ MESAJLARINI GÖSTERDİ

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Hamaad Raza isimli adam karısının American Airlines uçağının Washington DC'de bir Army Black Hawk helikopteriyle çarpışmasından dakikalar önce kendisine inişe geçtiklerine dair bir mesaj attığını söyleyerek yerel basına cep telefonuna gelenmesajları gösterdi.

"20 DAKİKA İÇİNDE İNECEKLERİNİ SÖYLEDİ"

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Karısının kazanın yaşandığı yolcu uçağında bulunduğunu belirten Raza, WUSA'ya yaptığı açıklamada, "Bana 20 dakika içinde ineceklerini mesaj attı. Mesajını yanıtladım. Yanıtlarımın iletilmemesi üzerine bir şeylerin ters gittiğini fark ettim. Şu anda birinin onu nehirden çıkarması için dua ediyorum. Dua edebileceğim tek şey bu" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
uçak kazası Amerika
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