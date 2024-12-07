Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Hamile sevgilisinin çocuğu doğurmasını istemedi! Portakal suyuna kürtaj ilacı katan adam hapse atıldı

Hamile sevgilisinin çocuğu doğurmasını istemedi! Portakal suyuna kürtaj ilacı katan adam hapse atıldı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
07.12.2024 07:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamile bir kadının portakal suyuna kürtaj ilacı katarak kadının doğmamış bebeğini kaybetmesine neden olan 40 yaşındaki Stuart Worby'a 12 yıl hapis cezası verildi. Sevgilisinin hamileliğini öğrendikten sonra baba olmaya hazır olmadığı için sürekli olarak onu kürtaja ikna etmeye çalışan Worby, sevgilisinin ikna olmaması üzerine ondan habersiz bir şekilde düşük yapmasına neden oldu.

Hamile sevgilisinin çocuğu doğurmasını istemedi! Portakal suyuna kürtaj ilacı katan adam hapse atıldı

MYNET|DIŞ HABERLER Norfolk'ta yaşayan bir 40 yaşındaki Stuart Worby ismi açıklanmayan sevgilisinin hamile olduğunu öğrendikten sonra çocuk istemediğini söyledi. Sevgilisini kürtaj yaptırmaya ikna edemeyen Worby, kadının portakal suyuna kürtaj ilacı koyarak onu içmeye zorladı. Kadın birkaç saat içinde ciddi bir fiziksel reaksiyon gösterdi ve ertesi gün Norfolk ve Norwich Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı ve 15 haftalıkken bebeğini kaybetti.

"ANNE OLMAK BENİM HAYALİMDİ"

Davayı yürüten savcı Edmund Vickers KC, Cuma günü Norwich Crown Mahkemesi'nde yapılan ceza duruşmasında, kadının bebeği doğurmak istediğinin oldukça açık olduğunu söyledi. Savcının mahkemeye okuduğu mağdur beyanında kadın, "Anne olmak benim için bir hayaldi. Bu bebeğin bu hayatta anne olmam için tek şansım olabileceğini bilmenin verdiği acı beni asla terk etmeyecek" ifadelerini kullandı.

CEZASI KESİNLEŞTİ

Hakim Worby'nin süresiz olarak kadınla iletişime geçmesini yasaklayan bir uzaklaştırma kararı çıkardı ve kadına 10.000 sterlin (yaklaşık 442 bin 548 TL) ödemesini emretti. Worby nüfuz yoluyla saldırı ve zehir vermek veya düşük yapma amacıyla bir alet kullanmak suçlarından 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İlginizi Çekebilir

85 yaşındaki sevgilisinin vasiyetini öğrendi! Hastane yatağında dans etmeye başladı

85 yaşındaki sevgilisinin vasiyetini öğrendi! Hastane yatağında dans etmeye başladı

 Komşularını ifşa etti! “Üstsüz güneşlenirken sürekli beni izliyorlar”

Komşularını ifşa etti! “Üstsüz güneşlenirken sürekli beni izliyorlar”

 Yapışık ikizler ve 1 eş! 'Boşanırlar' dediler ama...

Yapışık ikizler ve 1 eş! 'Boşanırlar' dediler ama...

 Arabasından aylardır kötü bir koku geliyordu! Parçalar sökülünce öğrendi

Arabasından aylardır kötü bir koku geliyordu! Parçalar sökülünce öğrendi

 Buzlarla meydan okuma! Sonu kötü bitti

Buzlarla meydan okuma! Sonu kötü bitti
Anahtar Kelimeler:
kürtaj hamilelik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Yüzde 200 zam hesabı yaparak sordu: 50 bin TL olur mu?

Yüzde 200 zam hesabı yaparak sordu: 50 bin TL olur mu?

Yaş şartını doldurmadan emekli olmak mümkün!

Yaş şartını doldurmadan emekli olmak mümkün!

Anne ve babası uyuyakaldı! Uyandıklarında korkunç bir manzarayla karşılaştılar

Anne ve babası uyuyakaldı! Uyandıklarında korkunç bir manzarayla karşılaştılar

Hamile sevgilisine portakal suyuyla düşük yaptırdı

Hamile sevgilisine portakal suyuyla düşük yaptırdı

'Yeni nesil eğlence' tepki çekti! Hemşire ve hasta konsepti yaptılar

'Yeni nesil eğlence' tepki çekti! Hemşire ve hasta konsepti yaptılar

Temizlik görevlisinin güzelliği büyüledi

Temizlik görevlisinin güzelliği büyüledi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.