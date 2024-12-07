Hamile sevgilisinin çocuğu doğurmasını istemedi! Portakal suyuna kürtaj ilacı katan adam hapse atıldı

MYNET|DIŞ HABERLER Norfolk'ta yaşayan bir 40 yaşındaki Stuart Worby ismi açıklanmayan sevgilisinin hamile olduğunu öğrendikten sonra çocuk istemediğini söyledi. Sevgilisini kürtaj yaptırmaya ikna edemeyen Worby, kadının portakal suyuna kürtaj ilacı koyarak onu içmeye zorladı. Kadın birkaç saat içinde ciddi bir fiziksel reaksiyon gösterdi ve ertesi gün Norfolk ve Norwich Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı ve 15 haftalıkken bebeğini kaybetti.

"ANNE OLMAK BENİM HAYALİMDİ"

Davayı yürüten savcı Edmund Vickers KC, Cuma günü Norwich Crown Mahkemesi'nde yapılan ceza duruşmasında, kadının bebeği doğurmak istediğinin oldukça açık olduğunu söyledi. Savcının mahkemeye okuduğu mağdur beyanında kadın, "Anne olmak benim için bir hayaldi. Bu bebeğin bu hayatta anne olmam için tek şansım olabileceğini bilmenin verdiği acı beni asla terk etmeyecek" ifadelerini kullandı.

CEZASI KESİNLEŞTİ

Hakim Worby'nin süresiz olarak kadınla iletişime geçmesini yasaklayan bir uzaklaştırma kararı çıkardı ve kadına 10.000 sterlin (yaklaşık 442 bin 548 TL) ödemesini emretti. Worby nüfuz yoluyla saldırı ve zehir vermek veya düşük yapma amacıyla bir alet kullanmak suçlarından 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.