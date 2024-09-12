Amerika'da 27 dolara (yaklaşık 918 TL) satılan sandviç tartışma yarattı! Malzemenin bolluğunu öven de vardı, fiyatını eleştiren de... "1 kg'dan fazla malzeme koyuyorlar"

Amerika'daki bir fast food restoranında satılan bir sandviç sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.
Fiyatını 27 dolar (yaklaşık 918 TL) olduğu belirtilen sandviçin yapım aşaması görenlerin ağzını sulandırdı. O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.
Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Eski ofisimin yakınındaydı. Resmen 1 kg'dan fazla malzeme koyuyorlar. yemesi zor, bitirmesi imkansız. Gereksiz para" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Sandviçin içine koyduğu malzemeyle rahat 10 kişiye sandviç çıkar." yorumunu yaptı.