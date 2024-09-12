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    4. Fas'ı ziyaret eden bir Türk ezan sesini paylaştı! Duyunca şaşkınlığını gizleyemedi "Türkiye'dekinden çok farklı"

    Fas'ı ziyaret eden bir Türk ezan sesini paylaştı! Duyunca şaşkınlığını gizleyemedi "Türkiye'dekinden çok farklı"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    12.09.2024 08:05
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    Fas'ı ziyaret eden bir sosyal medya kullanıcısı ezan sesini duyduktan sonra sosyal medyada paylaşmaya karar verdi. 'melisfontana' isimli sosyal medya kullanıcısının paylaşımıyla Fas ve Türkiye'deki ezanın birbirinden farklı olması dikkatleri çekti. O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.

    Fas'ı ziyaret eden bir Türk ezan sesini paylaştı! Duyunca şaşkınlığını gizleyemedi "Türkiye'dekinden çok farklı"

    Sosyal medyada 'melisfontana' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi Fas ziyareti sırasında ezan sesinin Türkiye'den farklı olduğunu görünce o anları kaydetmek istedi. Sebebini rehbere sorduğunu ifade eden Fontana rehberin, "Bunun sebebi mezhep farkı. Hanefi müslümanların ezanı okuma biçimi makamlı olur, ama biz malikiyiz ve bizde ezgi ile ezan okunmaz" cevabını verdiğini söyledi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Türkiye’ye turist olarak gelip, ezan sesini duyunca Müslüman olmaya karar veren insanlar ilk ezanı Fas da duymadıkları için şanslı" yorumunu ekledi.

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    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Türkiye'deki ezan gerçekten çok etkileyici hele hele ramazanda akşamları ezanı o kadar hoş ve huzur verici ki" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Fas ezan
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