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    4. Tesadüfen keşfetti! Ev sahibi farkında bile değildi: Tavan arasında tozlanan 510 milyon TL'lik hazine...

    Tesadüfen keşfetti! Ev sahibi farkında bile değildi: Tavan arasında tozlanan 510 milyon TL'lik hazine...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    11.09.2024 08:22
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Maine eyaletinde Thomaston Place Müzayede Galerileri kurucusu Kaja Veilleuix bir evi ziyaret ettiğinde hiç beklemediği bir keşif yaptı. Evde çok miktarda sanat eseri olduğunu belirten Veilleuix'ın gözü tavan arasında bulunan potansiyel bir Rembrandt eserine takıldı. 17. yüzyılın ikonik Hollandalı ustasının bir sanat eseri olduğu doğrulanırsa bu eserin fiyatı tam 15 milyon dolar olarak tahmin ediliyor.

    Tesadüfen keşfetti! Ev sahibi farkında bile değildi: Tavan arasında tozlanan 510 milyon TL'lik hazine...

    MYNET|DIŞ HABERLER Thomaston Place Müzayede Galerileri kurucusu Kaja Veilleuix Amerika Birleşik Devletleri'nin Maine eyaletinin Camden kentinde bir müşterisinin evine yaptığı rutin ziyaretler sırasında hiç beklemediği bir keşfe imza attı.

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    Siyah, beyaz fırfır yakalı bir elbise giyen ve şapka takan gen bir kızın portresini gördüğünde onun değerli olabileceğini anladığını söyleyen Veilleuix, "Ev harika eserlerle doluydu, ancak bu olağanüstü portreyi tavan arasında, sanat eserleri yığınlarının arasında bulduk" dedi.

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    Tablo Ağustos ayında 1.4 milyon dolara satıldı. Ancak tablonun bir Rembrandt eseri olduğu doğrulanırsa satış fiyatı bir hayli ucuz kalacak. Çünkü Hollandalı sanatçının eseri olduğunu doğrulanması halinde bu tablonun değeri tam 15 milyon dolar.

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