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    4. Müşterilerin istekleri üst üste gelince sinir krizi geçiren garson mesaisinin ortasında istifa etti! Bağırarak istifa ettiği anlar sosyal medyada gündem yarattı

    Müşterilerin istekleri üst üste gelince sinir krizi geçiren garson mesaisinin ortasında istifa etti! Bağırarak istifa ettiği anlar sosyal medyada gündem yarattı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    22.03.2024 14:19
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    TikTok'ta 'skunkprincess23' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın vardiyası sırasında sinir krizi geçirerek istifa ettiği anları paylaştı. 24 masadaki müşterinin istekleri ve diğer tüm işlerle uğraşmak zorunda kalan garsonun vardiya ortasında istifa ettiği anlar TikTok'ta viral oldu. Küfürler savurarak istifa ettiği anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

    Bir kafede garson olarak çalışan kadının 20'den fazla masayı yönetmek zorunda kaldığı ve sabırsız müşterilerle uğraşmaktan yorulduğu anlarda geçirdiği sinir krizi TikTok'tan paylaşıldı.

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    Vitrin

    SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

    Mekandaki tek garson olduğunu söyleyerek sinir krizi geçiren genç kadının görüntülerde, "Buraya asla geri dönmeyeceğim" diye bağırdığı duyuldu. Görüntüler genç kadının tüm personelin istifa ettiğini söylemesiyle sona erdi.

    TikTok paylaşımı 8,4 milyonluk bir görüntüleme sayısına ulaştı ve binlerce TikTok kullanıcısı yorumlarda görüşlerini paylaştı. Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülere, "Gerçekten istifa ettin mi?" yorumunu yaptı.

    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Vardiyanın ortasında ben de benzer bir kriz geçirmemek için kendimi çok zor tutuyorum." yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu tamamen haklı bir neden" yorumunda bulundu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya tiktok Garson
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