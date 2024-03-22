Müşterilerin istekleri üst üste gelince sinir krizi geçiren garson mesaisinin ortasında istifa etti! Bağırarak istifa ettiği anlar sosyal medyada gündem yarattı

Bir kafede garson olarak çalışan kadının 20'den fazla masayı yönetmek zorunda kaldığı ve sabırsız müşterilerle uğraşmaktan yorulduğu anlarda geçirdiği sinir krizi TikTok'tan paylaşıldı.
Mekandaki tek garson olduğunu söyleyerek sinir krizi geçiren genç kadının görüntülerde, "Buraya asla geri dönmeyeceğim" diye bağırdığı duyuldu. Görüntüler genç kadının tüm personelin istifa ettiğini söylemesiyle sona erdi.
TikTok paylaşımı 8,4 milyonluk bir görüntüleme sayısına ulaştı ve binlerce TikTok kullanıcısı yorumlarda görüşlerini paylaştı. Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülere, "Gerçekten istifa ettin mi?" yorumunu yaptı.
Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Vardiyanın ortasında ben de benzer bir kriz geçirmemek için kendimi çok zor tutuyorum." yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu tamamen haklı bir neden" yorumunda bulundu.