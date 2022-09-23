Seksi pozlarını satarak gündem olan politikacı Tess Garcia olay yarattı! “Her zamanki politikadan bıktım”

44 yaşındaki Tess Garcia, La Banda de Shilcayo ilçe belediyesinin ilk meclis üyesi olarak Tarapoto’daki yerel ofis için çalışıyor. Union Regional hareketinin adayı olan Garcia, seçim kampanyasını finanse etmek için OnlyFans hesabından seksi fotoğraf ve videolarını satıyor. Yerel basına yaptığı açıklamada Garcia, “Koronavirüs pandemisinden beri bu işi yapıyorum ve kendimi iyi bir girişimci olarak tanımlıyorum. Bu sayede kısa sürede dikkatleri üzerime çekmeyi başardım” dedi.

“KAMPANYAM CİDDİ BİR İŞ”

Garcia ve partisi, kampanyanın ciddi olduğu konusunda ısrar etti ve birinin kampanyaya farklı bir yaklaşım benimsemesinin zamanının geldiğini söyledi. Garcia yerel basına yaptığı açıklamda, “Her zamanki politikacılardan bıktım ve bir girişimci olarak değişikliği hak ediyoruz. Bütün komşularımın yaşam kalitesini arttıracak güzel projeler planlıyorum” dedi.

Garcia ve Perulu bir televizyoncu ve 1995 yılında sol kalçasında seçmenlerin oy pusulasının hangi bölümünü işaretlemesini istediğini belirten 13 numaralı dövmeyi gösterdikten sonra ülkenin din adamları tarafından kınanan eski kongre üyesi Susy Diaz arasında karşılaştırmalar yapılıyor.



