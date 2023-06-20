Amla yağı faydaları: Amla yağı nasıl kullanılır?

Amla yağının ana vatanı Hindistan olarak bilinir. Hindistan’da bol miktarda amla bitkisi yetişir. Bu bitki kullanılarak amla yağı elde edilir. Bu yağ tamamen doğal içeriklerden meydana geldiği için bitkisel yağ olarak karşımıza çıkar. Ayrıca bünyesinde çeşitli vitamin ve mineraller barındırır. Her şeyde olduğu gibi bu yağın kullanımında da aşırıya kaçmamak büyük önem taşır. Doğru miktarda kullanıldığında sayısız yarar sağlar.

Amla yağı ne işe yarar?

Amla yağı çok sık kullanılan bitkisel yağlardan biridir. Günümüzde pek çok bitkisel içerikli yağdan gerek sağlık gerek saç bakımı gerekse cilt bakımı konusunda çok sık faydalanılır. Amla yağı, Hindistan bölgesinde yetişen amla bitkisinden elde edilen bir yağ olarak bilinir. Bu yağ dolar yollardan imal edildiği için bitkisel olarak adlandırılır. Alternatif tıp alanında masaj amacıyla da kullanılan bir yağdır. Bu yağın içerisinde yüksek oranda C vitamini bulunur. Ayrıca güçlü bir antioksidan etkisine sahiptir. Bununla birlikte E vitamini ve A vitamini açısından da zengindir. Sayısız faydaları ile öne çıkan bu yağ ile ilgili amla yağı ne işe yarar konusu büyük önem taşır. Bu yağ, günümüzde sıklıkla saç güzelliği için tercih edilir. Ancak cilt bakımı içinde kullanımı mümkündür. Genel olarak amla yağı faydaları ise şu şekildedir:

Bu bitkisel yağ hem saç güzelliği hem de cilt güzelliği için çok sık kullanılan bir yağdır.

Saç bakımı için kullanıldığında besleyici özelliği vardır.

Saçlar için bitkisel bir saç toniği görevini görür.

Saçların canlanmasını ve daha parlak görünmesini sağlar.

Saçın kaybettiği nemi yeniden kazanmasında etkilidir.

Özellikle kuru saç tipine sahip olan kişilerin saçları bu yağ ile yumuşak ve ipeksi olur.

Saçlarda sıklıkla karşılaşılan dökülme problemini gidermede etkilidir.

Bu yağ antibakteriyel olma özelliğini taşır. Bu yüzden saç diplerinde meydana gelen kaşıntı veya kepek gibi sorunların ortadan kalkmasına yardımcı olur.

Zayıflamış saç tellerinin yeniden güçlenmesini sağlar.

Kabızlık gibi bağırsak problemlerinin giderilmesinde etkilidir.

Erkeklerde köse sorununu gidermek için çok sık tercih edilir. Sakal çıkmayan yerlere uygulandığında kısa süre içerisinde sakalların çıkmasını sağlar.

Vücut için masaj yağı olarak kullanımı mevcuttur.

Cilt bakımında nemlendirici etkisi vardır.

Amla yağı nasıl kullanılır?

Amla yağının kullanım alanı oldukça geniştir. Çoğunlukla saç bakımında tercih edilen bu yağ cilt bakımında da kullanılabilir. Ayrıca alternatif tıp alanında ferahlamak amaçlı masaj yağı olarak da kullanımı mevcuttur. Amla yağı içerisinde sayısız fayda sağlayan vitamin ve mineral bulunur. Bu yüzden besleyici bir özelliğe sahiptir. Erkeklerde sakal probleminin giderilmesinde çok etkilidir. Sakalların daha gür ve daha sağlıklı çıkmasını sağlar. Genel olarak amla yağı kullanımı şu şekildedir:

Saç diplerine biraz amla yağı uygulanır ve ardından parmaklarla hafifçe masaj yapılır. Saçta ortalama yarım saat bekletildikten sonra su ile temizlenir.

Saça direkt sürüldüğünde saçlarında daha parlak ve daha canlı görünmesini sağlar.

Sakal bölgesi için uygulanacaksa sakal çıkan yerlere bir miktar bu yağ sürülür ve masaj yapılır.

Saç uçlarında meydana gelen kırıkların giderilmesi için saç uçlarına uygulanabilir.

Masaj amaçlı kullanılacaksa cilt üzerine sürülerek kullanılabilir.

Amla yağı saç uzatır mı?

Amla yağının sayısız kullanım alanı mevcuttur. Bu yağ en çok saç güzelliğinde tercih edilir. Saç bakımında amla yağının pek çok faydası bulunur. Bu yağın faydalarından biri besleyici özelliğe sahip olmasıdır. Bundan kaynaklı kıl köklerini çok iyi besler. Saçlara gerekli bakım yapılmadığında bir süre sonra saçlarda kuruluk, kaşıntı, cansızlık, dökülme, saç tellerinde incelme gibi sorunlar görülür. Sağlıksız saçların sağlıklı bir şekilde uzaması mümkün değildir. Amla yağı saça uygulandığında saçların köklerini derinlemesine besler ve canlılık verir.

Amla yağı ile saçlar daha sağlıklı bir şekilde uzar ve saç telleri güçlenir. Amla yağının doğru miktarda kullanılması önemlidir. Pek çok uzmana göre bu yağın bilinen olumsuz bir yan etkisi yoktur. Ancak her gün kullanılması tavsiye edilmez. Bu yağın her gün saça uygulanması saçın yağlanmasına sebebiyet verebilir. Bu yüzden belirli aralıklarda uygulanması önerilir.