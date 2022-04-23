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  4. Amuda kalkan Pınar Altuğ fiziğiyle hayran bıraktı! Notu dikkat çekti

Amuda kalkan Pınar Altuğ fiziğiyle hayran bıraktı! Notu dikkat çekti

23.04.2022 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2008 yılında nikah masasına oturduğu kendisinden 9 yaş küçük Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren ve sosyal medyayı aktif kullanan Pınar Altuğ, son paylaşımıyla yıllara meydan okuduğunu gözler önüne serdi. 47 yaşındaki Pınar'ı görenler, "Şaka gibi bu şekilde fit ve genç kalabilmek. Helal olsun!" yorumunda bulundu.

Amuda kalkan Pınar Altuğ fiziğiyle hayran bıraktı! Notu dikkat çekti

2008 yılında nikah masasına oturduğu Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Pınar Altuğ, Instagram'dan paylaştığı son fotoğrafta fit vücuduyla kendine hayran bıraktı.

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Instagram hesabınan yoga kampında çekilen fotoğraflarını paylaşan Pınar Altuğ, amuda kalktığı fotoğrafındaki fit vücuduyla herkesi kendine hayran bıraktı.

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47 yaşındaki Altuğ'u görenler, ünlü ismi yorum yağmuruna tutarken, "Şaka gibi bu şekilde fit ve genç kalabilmek. Helal olsun!" yorumu dikkat çekti.

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Paylaşımına, "Kız arkadaşlar çok kıymetlidir. Hele onlarla anılar eklemek daha da kıymetli." notunu düşen ALtuğ, kısa sürede gündeme oturdu.

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Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ Instagram
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