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Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu kesiminde Kurban Bayramı tatili yoğunluğu! Zaman zaman trafik durma noktasına geldi, kavga da çıktı

24.06.2023 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da, Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu ve D-100 yolunun Bolu kesiminde yoğunluk oluşturdu. Yolun Ankara yönünde trafik durma noktasına geldi, İstanbul yönüne ise az sayıda aracın geçtiği görüldü. Öte yandan, Anadolu Otoyolu'nun Avşar köyü mevkisinde TIR şoförü ile otomobil sürücüsü arasında ‘yol vermeme’ kavgası da çıktı.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu kesiminde Kurban Bayramı tatili yoğunluğu! Zaman zaman trafik durma noktasına geldi, kavga da çıktı

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler, Anadolu Otoyolu ve D-100 yolunun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu.

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Güzergahta zaman zaman trafik durma noktasına geldi.

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Yolun Ankara yönünde araç yoğunluğu göze çarparken, İstanbul istikametinde ise çok az araç geçişi görüldü.

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Polis, yoğunluk durumuna göre araçları, Anadolu Otoyolu'ndan D-100 kara yoluna yönlendirdi.

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Ancak D-100 kara yolunda da ulaşım yavaşladı.

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Ayrıca Karadeniz illerine geçişlerin sağlandığı Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda da trafik yoğunluğu oluştu.

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KAVGA ÇIKTI

Anadolu Otoyolu'nun Avşar köyü mevkisinde TIR şoförü ile otomobil sürücüsü arasında ‘yol vermeme’ kavgası çıktı. Sürücüler araçlarından inip birbirlerine saldırdı.

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Diğer sürücüler ve polisin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı, taraflar yollarına devam etti.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bolu trafik bayram

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