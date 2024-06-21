MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Anadolu'yu yiyen kadın olarak hafızalara kazındı! Ezgi Sertel itiraflarıyla gündem oldu! 'Reklam arasında düşük yaptım'

Anadolu'yu yiyen kadın olarak hafızalara kazındı! Ezgi Sertel itiraflarıyla gündem oldu! 'Reklam arasında düşük yaptım'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.06.2024 10:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu'yu yiyen kadın olarak hafızalarda yer edinen Ezgi Sertel, Armağan Çağlayan'ın sunduğu "Şimdiki Aklım Olsaydı" programının bu haftaki konuğu oldu. Hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Sertel 'reklam arasında düşük yaptım' diyerek o anlarını anlattı.

Anadolu'yu yiyen kadın olarak hafızalara kazındı! Ezgi Sertel itiraflarıyla gündem oldu! 'Reklam arasında düşük yaptım'

Armağan Çağlayan'ın YouTube'daki programı Şimdiki Aklım Olsaydı'nın bu haftaki konuğu Ezgi Sertel oldu. Kariyerine ve özel hayatına dair samimi itiraflarda bulunan Sertel anlattıkları ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

program 1

'REKLAM ARASINDA DÜŞÜK YAPTIM'

2016 yılından beri ünlü oyuncu Ozan Çobanoğlu ile evli olan Ezgi Sertel iki defa sebebi belli olmayan şekilde düşük yaptığını söyledi. Sertel; 'İkincisi reklam arasında, acayip bir şoktu. O acıyı tarif edemiyorum.' dedi.

program 2

'HERKESİN STÜDYODAN ÇIKMASINI İSTEDİM'

Çağlayan 'Yayına çıktın mı?' diye sordu. Sertel 'Yayına çıktım sonra veda ettim kapattım. Canlı yayındı bir de oturdum ama programı kapatmam lazımdı. Bir sıkıntı olduğunu herkes anladı ama ne olduğu anlayamadılar. Sonra herkesin stüdyodan çıkmasını istedim ve oradan doğru hastaneye gittim. Kürtaj oldum temizlendi filan. O korku, o kaygı, o üzüntü cabası zaten.' diye konuştu.

program 3

Bu yaşadıklarından sonra 2-3 gün dinlenip işe döndüğünü söyleyen Ezgi Sertel 'evde kalmak bana iyi gelmedi. hemen işime dönmek istedim' dedi.

program 4

Yunanistan'da ödediği hesabı söyleyince gündem oldu! Duyanlar inanamadı Yunanistan'da ödediği hesabı söyleyince gündem oldu! Duyanlar inanamadı

Vitrin

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yurt dışından dönmüştü... Müjdeyi verdi! Ekranlara dönüyorYurt dışından dönmüştü... Müjdeyi verdi! Ekranlara dönüyor
4'ncü kez evlendi! Balayından ilk kare 4'ncü kez evlendi! Balayından ilk kare
Yıllar sonra neden final yaptığını açıkladı! "Her şey çok iyi gidiyorken..."Yıllar sonra neden final yaptığını açıkladı! "Her şey çok iyi gidiyorken..."
Anahtar Kelimeler:
Armağan Çağlayan Ezgi Sertel
En Çok Okunan Haberler
‘Cezaevinde intihara teşebbüs etti, çırılçıplak soydular…’

‘Cezaevinde intihara teşebbüs etti, çırılçıplak soydular…’

Altın fiyatlarında faiz etkisi, yükselişe geçti! Uzman isim temmuzda altının geleceği seviyeyi açıkladı: "Kuyumcularda kuyruk oluşacak"

Altın fiyatlarında faiz etkisi, yükselişe geçti! Uzman isim temmuzda altının geleceği seviyeyi açıkladı: "Kuyumcularda kuyruk oluşacak"

Portekizli yıldızdan olay Arda Güler açıklaması!

Portekizli yıldızdan olay Arda Güler açıklaması!

Herkes su sanıyordu! İngilizlerin içtiği içecek ortaya çıktı

Herkes su sanıyordu! İngilizlerin içtiği içecek ortaya çıktı

Sakin şehir olarak biliniyordu! Nüfusunun 10 katı ziyaretçi

Sakin şehir olarak biliniyordu! Nüfusunun 10 katı ziyaretçi

Katliam gibi kaza: LPG'li araç alev aldı, 4 ölü

Katliam gibi kaza: LPG'li araç alev aldı, 4 ölü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabıları

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabıları

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.