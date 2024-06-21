Anadolu'yu yiyen kadın olarak hafızalara kazındı! Ezgi Sertel itiraflarıyla gündem oldu! 'Reklam arasında düşük yaptım'

Armağan Çağlayan'ın YouTube'daki programı Şimdiki Aklım Olsaydı'nın bu haftaki konuğu Ezgi Sertel oldu. Kariyerine ve özel hayatına dair samimi itiraflarda bulunan Sertel anlattıkları ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

'REKLAM ARASINDA DÜŞÜK YAPTIM'

2016 yılından beri ünlü oyuncu Ozan Çobanoğlu ile evli olan Ezgi Sertel iki defa sebebi belli olmayan şekilde düşük yaptığını söyledi. Sertel; 'İkincisi reklam arasında, acayip bir şoktu. O acıyı tarif edemiyorum.' dedi.

'HERKESİN STÜDYODAN ÇIKMASINI İSTEDİM'

Çağlayan 'Yayına çıktın mı?' diye sordu. Sertel 'Yayına çıktım sonra veda ettim kapattım. Canlı yayındı bir de oturdum ama programı kapatmam lazımdı. Bir sıkıntı olduğunu herkes anladı ama ne olduğu anlayamadılar. Sonra herkesin stüdyodan çıkmasını istedim ve oradan doğru hastaneye gittim. Kürtaj oldum temizlendi filan. O korku, o kaygı, o üzüntü cabası zaten.' diye konuştu.

Bu yaşadıklarından sonra 2-3 gün dinlenip işe döndüğünü söyleyen Ezgi Sertel 'evde kalmak bana iyi gelmedi. hemen işime dönmek istedim' dedi.